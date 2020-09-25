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【浸大中醫@iM網欄】以中醫學角度出發 分析和認識「情緒管理」

名人薈萃 10:30 2020/09/25

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壓力, 是現代社會最常見的用語之一。遇到壓力時， 每個人都會用盡方法去抗衡， 這個過程需要的就是「情緒管理」 。

不僅如此, 個人認為日常生活中的方方面面, 都摻雜著情緒管理的成分，有的人能注意到，但也有人不會想到去注意它。或許有人認為，我行我素我自在就好， 管理情緒讓周圍的人做好了， 自己的情緒不用管理也能生活的輕鬆快樂。實際情況是這樣嗎？現在就從中醫學的角度分析和認識一下為何要有「情緒管理」。

中醫學將人的情緒分為七種， 謂之七情， 內容包括： 喜、怒、 憂、 思、 悲、 恐、 驚。中醫學理論不僅論述治病，也有關於養生， 養生方面總括有一句話叫做：「 恬淡虛無，真氣存之，精神內守，病安從來。」 這是養生保健的終極目標和最高境界，人們不易達到，但是人們可以嘗試先分別管理好七情，也能達到保健的目標。

七情如何影響健康？《儒林外史》中有一段故事，是講述一位叫范進的書生， 經過艱苦的奮鬥， 終於考中舉人，卻因為高興過度，進而精神異常，神志失控的過程。在現實生活中，如果不注意管控情緒，這類意料不到的事情， 隨時都會發生。

七情理論正是用辨證的方法，解釋有關情緒和人體臟腑氣血之間關系的學說，當中提到：「怒則傷肝，喜則傷心，憂思傷脾， 悲則傷肺， 驚恐傷腎」等， 說明這些大家日常可見的情緒，有可能致病。

另外，中醫理論也提到， 因為任何事物都不會獨立存在， 所以人體臟腑之間也有著密切的聯繫，甚至人體和自然環境之間，也是相互聯繫和互相影響的。由此可見， 任何一種情緒問題，可以牽一髮動全身。從個體來講， 情緒失調會影響自身的內臟功能，可能導致某些疾病的出現， 這些疾病也會進一步影響人的情緒和其它臟腑功能， 如果沒有進行適當的治療和調控， 時以日久， 則有機會百病叢生。

綜上所述， 注意管理自己的情緒， 首先是對自身的健康有益， 同時也會令周圍環境變得和順，從而更加能促進個人的健康。因此「情緒管理」對個人和整個自然環境都有保護作用， 願大家都能擁抱健康。

 

以上資料只供參考，若有疑問，請諮詢註冊中醫師為宜。

撰文：香港浸會大學中醫藥學院中醫臨床助理教授  勵莉

作者_浸大中醫簡介：

簡介：浸大中醫為香港浸會大學中醫藥臨床教學和科研基地。在為廣大市民提供優質的中醫醫療服務的同時，也會通過多種形式向公眾推廣中醫藥知識。

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撰文 : 浸大中醫

欄名 : 浸大中醫

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