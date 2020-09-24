【Tesla股價】Tesla電池日後券商看法分歧　摩通看跌八成、高盛調升目標價

▲ Tesla電池日後，市場對Tesla的前景看法分歧。

Tesla特斯拉（美：TSLA）在周二「Tesla電池日」，公布了今年銷量預期增加30%至40%，及推出全新「4680」型電池的一系列新技術，但新電池全面投產或需三年時間，備受期待的續航里程「百萬英里」電池也未有蹤影。Tesla電池日後，投資界對Tesla前景出現分化，高盛調升Tesla目標價至400元，摩根大通卻看跌80%。

雖然「百萬英里」電池的預期落空，但不少券商將焦點放在Tesla的生產成本上。Tesla行政總裁馬斯克指，若生產及化工方面有創新，成本將大降56%，同時約3年內推出一款2.5萬美元的新車型。

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美銀：極低成本加產能擴張撐起Tesla股價

高盛認為，新車的價位有助Tesla拓展市場，市場潛力可觀，利潤也有上升空間，因此高盛將Tesla目標價由295美元，調高至400美元，評級「中性」。美銀稱，預期Tesla追求的成本比披露的還要低，只要能保持資金巨額增長，極低成本加產能擴張便能撐起高股價。

不過，摩根大通看法較悲觀。被市場稱為「最看淡Tesla的華爾街分析師」摩通Ryan Brinkman，7月給予Tesla目標價為295美元，最新卻看Tesla只值65美元。

以Tesla周三收市價380.36美元計，摩通的目標價意味Tesla潛在跌幅近83%。

摩通解釋，電池日有效增強了市場對Tesla在電池成本、性能方面繼續保持領先的信心，但相對於基本面，Tesla的股價被大幅高估。

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編輯：陳韻妍