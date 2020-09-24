【新冠肺炎】英國單日增逾6,000宗確診　港府列高風險地區

英國的新冠肺炎疫情反彈，當地（23日）宣布過去24小時再增6,178宗新冠肺炎病例，較周二（22日）的確診數字增加1,252宗，較前一日升逾四分之一，成疫情以來第三高的單日確診數字。

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港府因應當地疫情情況，今日（24日）就《預防及控制疾病（規管跨境交通工具及到港者）規例》（第599H章）的最新指明刊憲，將英國加入指明地區，來港人士須持有72小時內的新冠肺炎測驗呈陰性結果，以及出示由入境當日起不少於14日的酒店預訂房間確認書。措施由下月1日起生效，並維持有效直至另行通知。

包括英國在內，現時共有11個地區被列入指明地區：孟加拉、埃塞俄比亞、印度、印尼、哈薩克斯坦、尼泊爾、巴基斯坦、菲律賓、南非及美國

全球疫情方面，食物及衞生局發言人指，疫情以來，全球每日的新增確診個案持續上升，在過去一星期（9月14日至20日），全球新增大約200萬宗感染個案，數字較上一星期上升了6%，為疫情開始以來最高的單周數字。

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責任編輯：楊子瑩