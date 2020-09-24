▲ 在聯儲局新框架下更偏好高收益債

面對波動的市況，我們經常呼籲投資者在投資組合中加入債券來增加組合的韌性，為組合提供恆常的收入。聯儲局在一個月前的會議上宣佈了新的貨幣政策框架，允許平均2%的通脹維持一段時間後才加息，為政策靈活性保持了空間。因此，預期零利率將維持數年，而這也直接影響到債券的回報。

在這個情況下，我們認為高收益（High Yield）債券較投資級別（Investment Grade）債券更為可取，關鍵因素在於存續期。首先，存續期會影響債券表現。在短期利率固定在零的情況下，預期長期利率會有更大的不確定性，因此，較短存續期是降低債券組合風險的關鍵。其次，被忽略的因素令高收益債券的風險低於投資級別債券。存續期風險是高收益債券表現優於投資級的因素之一。自全球金融危機以來，投資級別債券的平均存續期從大約由5年增加到現時超過7年，而高收益債券則下降了。

自我們5月中旬的呼籲以來，全球投資級別債券表現出色，現時，我們選擇性地對投資級別債表示中性。鑑於聯儲局將積極管理財務狀況以確保獲得債券的機會不受影響，投資級別債息差不會大幅增加。因此，投資者未來的回報很可能更多來自票息收益而不是價格收益。在聯儲局的政策轉變在邊際效益上，我們認為高收益債券比投資級別債券更有利。