【香港出口】8月出口跌2.3%　略勝市場預期

政府統計處今日發表的對外商品貿易統計數字顯示，８月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌2.3%和5.7%。

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今年8月份商品整體出口貨值為3,445億元，較2019年同月下跌2.3%，略勝市場預期的跌３%。同時，繼今年7月份錄得3.4%的按年跌幅後，8月份商品進口貨值為3,591億元，較去年同月下跌5.7%。2018年8月份錄得有形貿易逆差146億元，相等於商品進口貨值的4.1%。而今年首8個月的商品整體出口貨值較按年下跌5.8%。同時，商品進口貨值下跌8.1%。



與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌1.8%。此地區內，輸往部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是日本（跌19.4%）、新加坡（跌14.6%）、泰國（跌12.5%）和韓國（跌9.1%）。輸往中國的整體出口貨值亦下跌1.4%。另一方面，輸往印度（升12.8%）和越南（升11.5%）的整體出口貨值則錄得升幅。除亞洲的目的地外，輸往其他地區的部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是德國（跌24.2%）和美國（跌14.9%）。

8月份部分類別出口表現：

類別 變幅 衣物及衣物配件 -33.6% 雜項製品（主要包括珠寶、金飾及銀器） -13.2% 通訊、錄音及音響設備和儀器 -3.1% 攝影儀器、設備和供應品、光學器材及鐘錶 -17.5% 動力產生機械及儀器 -21.4%

政府發言人表示，環球經濟維持疲弱，8月份商品出口繼續按年溫和下跌。輸往美國和歐盟的出口跌幅隨着當地經濟逐步復蘇而收窄。然而，輸往內地的出口轉為輕微下跌，輸往其他主要亞洲市場的出口則表現不一。在有效疫苗被廣泛應用前，疫情將繼續是全球經濟前景的主要下行風險。中美關係發展及地緣政治緊張局勢也增添不確定性。因此，香港的商品出口表現在短期內料會繼續受制。

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責任編輯：葉泳珊