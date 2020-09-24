【大行點睇】瑞銀看好增長潛力 平安好醫生獲上調目標價逾6成

瑞銀發表研究報告指，平安好醫生（01833）的增長潛力正面，並相信公司的新策略能乎合內地的醫療健康系統，有助長期增長。該行將其目標價上調由90元,大幅上調62%至146元，維持「買入」評級。

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瑞銀指，平醫將升級策略，加強線下服務、擴大銷售渠道，並整合集團及外部醫生資源。該行認為新策略能夠配合內地的醫療系統。瑞銀又指，新的管理團隊與5月上任的新首席執行官會有助公司和中國平安（02318）的協同效應。加上新首席執行官在保險行業具有多年經驗，相信跨平台銷售將會帶來更強勁的協同效應。

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滙豐亦維持平醫的「買入」評級，目標價145元。平醫發布新戰略，包括發展新用戶獲取渠道、擴展產品範圍及完全集成的生態系統，獲滙豐看好可鞏固在平安集團生態系統中的價值。