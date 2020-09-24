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【新股IPO】螞蟻集團擬在港集資175億美元　不引入基石投資者

股樓投資 17:37 2020/09/24

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引述外電指，螞蟻集團計劃在香港上市集資175億美元（約1,356億港元），而且有信心可獲投資者參與，故在香港招股方面並不打算尋求基石投資者；至於在A股上市則會邀請基礎投資者參與，希望藉以降低A股股價波動情況。

是為投資者留水位還是不敢太進取？幾隻第二上市中概股均不取最高定價，想知詳情請按：【下一頁

一文看清下周新股招股詳情（9月23日更新），想知詳情請按：【下一頁

螞蟻集團計劃在香港及上海兩地A+H掛牌，發行股份佔股本介乎11%至15%，集資額由300億美元（約2,325億港元）上調至350億美元（約2,713億港元）；上市後將超越沙特阿美，成為全球歷來最大新股上市集資規模，估值2,500億美元（約1.94萬億港元）。

嘉和生物6998即日起招股 入場費約12121元，想知詳情請按：【下一頁

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記者：張以正

螞蟻金服 阿里巴巴－SW（09988） 阿里巴巴（Alibaba，美：BABA） 阿里巴巴 香港股票 IPO

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