【Marvel迷注意】《黑寡婦》映期再推遲 明年5月上映　《上氣》《 永恒族》排住隊延期

迪士尼（Disney）宣布，由施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演的Marvel電影《黑寡婦》（Black Widow），上映日期再度推遲，由今年11月6日延期至2021年5月7日。

作為Marvel MCU（Marvel Cinematic Universe）第四階段頭炮的《黑寡婦》，最初檔期是定於今年5月上映，但受到新冠疫情衝擊美國及全球，戲院又停業，迪士尼把放映日期推遲至11月，但最近歐、美又再爆發新一波疫情，戲院再關門停業，於是檔期再推遲半年到明年5月7日。

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宣布延期上映的注目電影：

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除《黑寡婦》外，MCU第四階段的系列新作《上氣：十環幫的傳奇》（Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings）及《永恒族》（The Eternals），也將分別延期至2021年7月9日及2021年11月5日上映。

此外，迪士尼旗下的《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）會由今年10月23日延後至12月18日上映。而20世紀影業（20th Century Fox）把史芬史匹堡（Steven Spielberg）重拍版《夢斷城西》（West Side Story），從今年12月18日延至明年12月10日；《深水》（Deep Water）由今年11月13日延至2021年8月13日。

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仍維持今年於北美上映的作品則有迪士尼彼思的動畫片《靈魂奇遇記》（Soul），繼續守著11月20日的檔期，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《Free Guys》12月11日的上映期也不變。

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