  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 18:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【Marvel迷注意】《黑寡婦》映期再推遲 明年5月上映　《上氣》《 永恒族》排住隊延期

環球政經 17:23 2020/09/24

分享：

迪士尼（Disney）宣布，由施嘉麗祖安遜（Scarlett Johansson）主演的Marvel電影《黑寡婦》（Black Widow），上映日期再度推遲，由今年11月6日延期至2021年5月7日。

作為Marvel MCU（Marvel Cinematic Universe）第四階段頭炮的《黑寡婦》，最初檔期是定於今年5月上映，但受到新冠疫情衝擊美國及全球，戲院又停業，迪士尼把放映日期推遲至11月，但最近歐、美又再爆發新一波疫情，戲院再關門停業，於是檔期再推遲半年到明年5月7日。

傳日本政府將發津貼鼓勵國民早婚好生仔 多少津貼?年輕人願意嗎? 詳情請按：【見下頁

宣布延期上映的注目電影：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

除《黑寡婦》外，MCU第四階段的系列新作《上氣：十環幫的傳奇》（Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings）及《永恒族》（The Eternals），也將分別延期至2021年7月9日及2021年11月5日上映。

此外，迪士尼旗下的《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）會由今年10月23日延後至12月18日上映。而20世紀影業（20th Century Fox）把史芬史匹堡（Steven Spielberg）重拍版《夢斷城西》（West Side Story），從今年12月18日延至明年12月10日；《深水》（Deep Water）由今年11月13日延至2021年8月13日。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

仍維持今年於北美上映的作品則有迪士尼彼思的動畫片《靈魂奇遇記》（Soul），繼續守著11月20日的檔期，「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）主演的《Free Guys》12月11日的上映期也不變。

iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」路】
 
國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com
如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ
# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription
# Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機
 
記者：李兆明
Disney Marvel 施嘉麗祖安遜 電影

上一篇文章

【新股IPO】螞蟻集團擬在港集資175億美元　不引入基石投資者

下一篇文章

【新冠肺炎】英國單日增逾6,000宗確診　港府列高風險地區
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺
833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起