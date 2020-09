【Marvel迷注意】《黑寡婦》映期再推遲 明年5月上映　《上氣》《 永恒族》排住隊延期

迪士尼(Disney)宣布,由施嘉麗祖安遜(Scarlett Johansson)主演的Marvel電影《黑寡婦》(Black Widow),上映日期再度推遲,由今年11月6日延期至2021年5月7日。

作為Marvel MCU(Marvel Cinematic Universe)第四階段頭炮的《黑寡婦》,最初檔期是定於今年5月上映,但受到新冠疫情衝擊美國及全球,戲院又停業,迪士尼把放映日期推遲至11月,但最近歐、美又再爆發新一波疫情,戲院再關門停業,於是檔期再推遲半年到明年5月7日。

傳日本政府將發津貼鼓勵國民早婚好生仔 多少津貼?年輕人願意嗎? 詳情請按:【見下頁】

宣布延期上映的注目電影:

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

除《黑寡婦》外,MCU第四階段的系列新作《上氣:十環幫的傳奇》(Shang-Chi: The Legend of the Ten Rings)及《永恒族》(The Eternals),也將分別延期至2021年7月9日及2021年11月5日上映。

此外,迪士尼旗下的《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)會由今年10月23日延後至12月18日上映。而20世紀影業(20th Century Fox)把史芬史匹堡(Steven Spielberg)重拍版《夢斷城西》(West Side Story),從今年12月18日延至明年12月10日;《深水》(Deep Water)由今年11月13日延至2021年8月13日。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

仍維持今年於北美上映的作品則有迪士尼彼思的動畫片《靈魂奇遇記》(Soul),繼續守著11月20日的檔期,「死侍」賴恩雷諾士(Ryan Reynolds)主演的《Free Guys》12月11日的上映期也不變。

【 《 iMoney 》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法,讓讀者盡快踏上「財務自由」 之 路】

# 國際 視野 精明理財 盡在 iMoney 全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多 iMoney 全新網上專欄的內容請【 https://bit.ly/2zJY7DJ 】

# 即 Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看 /See First 】搶盡投資先機