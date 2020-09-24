【侵權調查】飛利浦要求美國調查TCL科技等侵權　TCL科技回應指影響有限

▲ TCL科技在美國被飛利浦要求調查，公司回應指影響有限。

荷蘭飛利浦公司向美國國際貿易委員（International Trade Commission，ITC）提出337調查申請，指控包括TCL科技、海信集團等對美國出口、在美國進口及在美國銷售的數字視頻播放設備及其組件（Certain Digital Video-Capable Devices and Components）侵犯飛利浦的專利權。

337調查是ITC根據美國《1930年關稅法》第337節的有關規定，針對進口貿易中的知識產權侵權行為以及其他不公平競爭行為進行調查，裁決是否侵權及是否採取措施的一種機制，可以由當事人申請，亦可由ITC自行發起。

TCL科技回應指有關調查對公司影響有限。TCL科技於內地上市，為港股TCL電子 （01070） 的同系公司。

相關文章：

【Tesla股價】Tesla就對華關稅起訴美國政府 要求退回稅項兼支付利息

【滙豐股價】惠譽：滙豐、渣打等與中國聯繫密切銀行 被美國制裁風險升溫

【A股趣聞】TCL科技大股東減持 只因交易員落錯「柯打」？

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：謝克迪