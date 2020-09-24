  • 30°C
香港時間 : 2020924日 (四) 16:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【侵權調查】飛利浦要求美國調查TCL科技等侵權　TCL科技回應指影響有限

即市財經 16:14 2020/09/24

分享：

TCL科技在美國被飛利浦要求調查，公司回應指影響有限。

荷蘭飛利浦公司向美國國際貿易委員（International Trade Commission，ITC）提出337調查申請，指控包括TCL科技、海信集團等對美國出口、在美國進口及在美國銷售的數字視頻播放設備及其組件（Certain Digital Video-Capable Devices and Components）侵犯飛利浦的專利權。

337調查是ITC根據美國《1930年關稅法》第337節的有關規定，針對進口貿易中的知識產權侵權行為以及其他不公平競爭行為進行調查，裁決是否侵權及是否採取措施的一種機制，可以由當事人申請，亦可由ITC自行發起。

TCL科技回應指有關調查對公司影響有限。TCL科技於內地上市，為港股TCL電子 （01070） 的同系公司。

 

 

相關文章：

【Tesla股價】Tesla就對華關稅起訴美國政府　要求退回稅項兼支付利息

【滙豐股價】惠譽：滙豐、渣打等與中國聯繫密切銀行　被美國制裁風險升溫

【A股趣聞】TCL科技大股東減持　只因交易員落錯「柯打」？

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

 

編輯：謝克迪

 

 

 

知識產權 經濟 知識產權 專利 TCL電子（01070） 美國

上一篇文章

【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）

下一篇文章

【配股潮】JS環球生活挫逾8%　折讓近12%配股淨籌10.7億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）