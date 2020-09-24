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聯儲局官員籲推財政刺激措施 進一步支持美國經濟

環球政經 16:02 2020/09/24

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全球經濟受新冠肺炎衝擊。美國多位聯儲局官員表示，經濟復甦路漫長，呼籲推出財政刺激措施，進一步支持經濟。

【美股分析】橋水基金達利歐：美國正面臨巨大風險　籲投資者多元化投資下一頁

聯儲局主席鮑威爾，出席眾議院一個聽證會時表示，美國經濟活動自第二季回升，樓市及家庭開支反彈，經濟可謂持續改善，但就業及經濟活動仍未重返疫情前水平，對復甦前景仍然存在不確定性，認為國會必須有更多刺激措施。有議員質疑聯儲局的買債和中小企貸款計劃，未能為最受疫情打擊的企業提供幫助，鮑威爾強調並無偏幫大企業，又指局方已盡推一切可行政策。

【美國經濟】曾投票反對通脹高於2%前按兵不動　聯儲局卡普蘭：長期零利率致經濟失衡下一頁

聯儲局副主席克拉里達在另一場合指，美國經濟有明顯改善，但仍位處一個深洞，前進的道路將是艱難，需要額外的財政政策支持。他重申，目前平均通貨膨脹率低於2%，局方將不會考慮加息，以允許通脹率在一段時間內略高於2%，實現長期通脹預期保持在2%的目標，並預期美國經濟將在三年內回復非常低的失業率。

芝加哥聯儲銀行行長埃文斯表示，聯儲局將會維持零利率至美國經濟實現充分就業，以及通脹持續在2%。他認為，目前需要特別對失業人士及受疫情影響而失去稅收的地方政府，推行大力度的財政政策，加快經濟復甦。

聯儲局理事夸爾斯就指，美國經濟下行風險仍然存在，仍需要進一步的支持。

至於波士頓聯儲銀行行長羅森格倫擔心，本年秋冬季有機會出現新一波疫情，國會若未能提供更多財政支持，經濟復甦步伐將會放慢。

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撰文 : 林展鋒

美國聯儲局 鮑威爾 財政政策 失業 通脹 失業率 美國 新冠肺炎

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