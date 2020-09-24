  • 30°C
香港時間 : 2020924日 (四) 16:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國疫情】單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一

環球社會熱點 16:08 2020/09/24

分享：

歐洲第二波新冠肺炎疫情嚴峻，英國宣布升級多項防疫措施，但確診數字仍明顯增長。英國宣布單日再增超過6,000宗新冠肺炎病例，較前一日的確診人數升超過四分之一，也是該國爆發疫情以來第三高的單日確診數字。    

英國酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施 【下一頁】

英國晚上10時強制關門勢壓垮餐廳 防疫效果卻成疑 【下一頁】

英國周三（23日）宣布過去24小時再增6,178宗新冠肺炎病例，較周二（22日）的確診數字增加1,252宗，升幅超過四分之一。官方數字顯示，英國已增至超過40.9萬人確診新冠肺炎，導致41,862人死亡。

英國各地確診數字都明顯上升，其中威爾士單日新增389宗病例，北愛爾蘭單日新增220宗。蘇格蘭周三更增加486宗病例，為該地區自疫情爆發以來的單日最高升幅。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）也表示，當地疫情令人擔憂。

英國大搞迎新活動 格拉斯哥大學逾百學生中招 【下一頁】

英國公共衛生部醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle）表示，政府已採取多項措施控制疫情，包括實施6人限聚令、強制零售及接待場所的人員戴口罩、建議非必要人士盡可能留家工作。

責任編輯：鄭錦玲

英國宣布單日再增超過6,000宗新冠肺炎病例，較前一日的確診人數升超過四分之一。

相關文章

【歐洲疫情第二波】英法嚴峻 相當於本港日增千宗確診
今日
【歐洲疫情第二波】英法嚴峻 相當於本港日增千宗確診
【英國疫情】格拉斯哥大學逾百學生中招 迎新活動肇禍
今日
【英國疫情】格拉斯哥大學逾百學生中招 迎新活動肇禍
【歐洲第二波疫情】法國限10人聚會 馬賽酒吧餐廳關閉
今日
【歐洲第二波疫情】法國限10人聚會 馬賽酒吧餐廳關閉
【新冠疫苗】美國大選前難面世？特朗普或阻止收緊疫苗指引
今日
【新冠疫苗】美國大選前難面世？特朗普或阻止收緊疫苗指引
【英國疫情】酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施
2020/09/23
【英國疫情】酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施
傳染病 疫情 歐洲 英國 冠狀病毒 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

下一篇文章

【歐洲疫情第二波】英法嚴峻 相當於本港日增千宗確診
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
【BNO移民】「搵工如買六合彩」研究：4千人爭1職位
【BNO移民】英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區
【BNO移民】英國邊度買樓最抵？英媒列十大地區
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【BNO移民】英國最大連鎖酒店所屬集團 擬裁員6千人
【美國疫情】死亡人數突破20萬 特朗普：這是恥辱
【美國疫情】死亡人數突破20萬 特朗普：這是恥辱
新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（09月24日 時間16:00）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）
【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件（附列表）