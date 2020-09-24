【英國疫情】單日增逾6千確診 較前日多超過四分之一

歐洲第二波新冠肺炎疫情嚴峻，英國宣布升級多項防疫措施，但確診數字仍明顯增長。英國宣布單日再增超過6,000宗新冠肺炎病例，較前一日的確診人數升超過四分之一，也是該國爆發疫情以來第三高的單日確診數字。

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英國周三（23日）宣布過去24小時再增6,178宗新冠肺炎病例，較周二（22日）的確診數字增加1,252宗，升幅超過四分之一。官方數字顯示，英國已增至超過40.9萬人確診新冠肺炎，導致41,862人死亡。

英國各地確診數字都明顯上升，其中威爾士單日新增389宗病例，北愛爾蘭單日新增220宗。蘇格蘭周三更增加486宗病例，為該地區自疫情爆發以來的單日最高升幅。蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）也表示，當地疫情令人擔憂。

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英國公共衛生部醫學主任多伊爾（Yvonne Doyle）表示，政府已採取多項措施控制疫情，包括實施6人限聚令、強制零售及接待場所的人員戴口罩、建議非必要人士盡可能留家工作。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 英國宣布單日再增超過6,000宗新冠肺炎病例，較前一日的確診人數升超過四分之一。