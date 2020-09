【英國疫情】格拉斯哥大學逾百學生中招 迎新活動肇禍

新型冠狀病毒疫情肆虐英國,當地單日確診人數持續上升,蘇格蘭格拉斯哥大學疫情大爆發,124名學生證實受感染,校方相信,疫情與早前的迎新活動有關,感染者人數很可能繼續上升,逾600個學生正接受隔離。

【美國疫情】專家遭特朗普冷待 憂慮難留白宮抗疫小組【下一頁】

【英國疫情】酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施【下一頁】

出現疫情的格拉斯哥大學(University of Glasgow)群組,受感染者主要是大學其中兩間宿舍的宿生,校方稱,9月12至14日是迎新活動日,同學聚集交流,相信是疫情爆發的主要原因。

據校方聲明,至少124人對新冠病毒呈陽性反應,逾600名學生正在宿舍自我隔離,染疫人數勢進一步上升,暫時未有人要送院治療,校方稱會加派人員支援宿生。

據了解,英國解除封城後,民眾防疫意識亦變得鬆懈,疫情乘機蔓延,蘇格蘭多個城市都有學生宿舍出現疫情,如亞伯丁(Aberdeen)、鄧迪(Dundee)等,數以百計學生要自我隔離。

【BNO移民】英國四分一高收入者為移民 銀行業比例高【下一頁】

【BNO移民】英國更新LOTR酌情入境所需文件(附列表)【下一頁】

同樣出現疫情的亞伯丁大學(University of Aberdeen)敦促學生,不要再參與聚會,並促請同學協助追蹤調查接觸者,承諾不會因此處罰違反防疫規定的學生。

蘇格蘭首席部長施雅晴(Nicola Sturgeon)關注校園疫情,她強調這不是學生的錯(in no way shape or form at the fault of students),指大部分學生都在做正確的事,但再次促請同學遵守防疫規定。

責任編輯:林建忠