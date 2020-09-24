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【英國疫情】格拉斯哥大學逾百學生中招 迎新活動肇禍

環球社會熱點 16:03 2020/09/24

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新型冠狀病毒疫情肆虐英國，當地單日確診人數持續上升，蘇格蘭格拉斯哥大學疫情大爆發，124名學生證實受感染，校方相信，疫情與早前的迎新活動有關，感染者人數很可能繼續上升，逾600個學生正接受隔離。

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出現疫情的格拉斯哥大學（University of Glasgow）群組，受感染者主要是大學其中兩間宿舍的宿生，校方稱，9月12至14日是迎新活動日，同學聚集交流，相信是疫情爆發的主要原因。

據校方聲明，至少124人對新冠病毒呈陽性反應，逾600名學生正在宿舍自我隔離，染疫人數勢進一步上升，暫時未有人要送院治療，校方稱會加派人員支援宿生。

據了解，英國解除封城後，民眾防疫意識亦變得鬆懈，疫情乘機蔓延，蘇格蘭多個城市都有學生宿舍出現疫情，如亞伯丁（Aberdeen）、鄧迪（Dundee）等，數以百計學生要自我隔離。

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同樣出現疫情的亞伯丁大學（University of Aberdeen）敦促學生，不要再參與聚會，並促請同學協助追蹤調查接觸者，承諾不會因此處罰違反防疫規定的學生。

蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon）關注校園疫情，她強調這不是學生的錯（in no way shape or form at the fault of students），指大部分學生都在做正確的事，但再次促請同學遵守防疫規定。

責任編輯：林建忠

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