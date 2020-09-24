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【慳得就慳】租客一炮過交全年租　業主即肯減租近10% 

股樓投資 16:08 2020/09/24

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經濟前景未明，部分人轉買為租，傾向靜觀其變，為了慳盡租金，部分租客甚至預繳一年租，希望誘使業主減租。事實上，業主最怕租客欠租，若租客願意一次交半年至一年租，對業主來說，風險大減，自然放心，甚至願意減租。值得留意的是，近期九龍灣淘大花園則見此類成交。

【置業指南】租樓驚中伏　四招要做足【下一頁

【置業指南】做個精明租客　4大秘技租平樓【下一頁

香港置業沈行進說，淘大花園D座高層4室，實用面積約375平方呎，兩房間隔，月租叫價15,500元，放租僅僅一天，即吸引外區家庭客洽詢。他續說，新租客見單位裝修精美，且位處高層，景觀開揚，故睇樓一次，即決定承租。據了解，新租客預繳一年租金，故業主願意減租近一成。單位最終以14,000元租出，實用呎租約37.3元，與市價相若。資料顯示，業主於2011年2月，以259萬元購入上述單位，即使減租一成，仍享6.5厘租金回報。 

談到近期市況，沈行進說，淘大花園租務成交活躍，本月至今該，屋苑共錄得約24宗租務成交。

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撰文 : 黃卓賢

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