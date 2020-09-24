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【新股IPO】明源雲909暗盤　一手普遍賺8000元（不斷更新）

即市財經 18:37 2020/09/24

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明源雲將於9月25日掛牌。

明源雲  （新上市編號：00909） 暗盤，於輝立暗盤市場表現最好，明源雲高見25.2元較招股價元16.5元，高52.7%，若高位放出，一手（1000股）最多賺8700元，明源雲收報25.15元，一手帳面賺8650元。

於富途暗盤收報24.65元，升49.4%，一手帳面賺8150元；於耀才暗盤最新報24.85元升50.6%，一手帳面賺8300元。

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明源雲暗盤
券商 收報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 24.65 49.4% 16.5 8150 18：30
耀才 24.80 50.3% 8300 19：30
輝立 25.15 52.4% 8650 18：30

明源雲暗盤高低位追縱

券商 最高價 變幅 一手賺 最低價 變幅 一手賺
富途 25.00 51.5% +8500 19.94 20.8% +3440
耀才 24.95 51.2% +8450 20.00 21.2% +3500
輝立 25.20 52.7% +8700 18.00 9.1% +1500

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

香港股票 經濟 IPO 明源雲（00909）

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