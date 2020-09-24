【新股IPO】明源雲909暗盤　一手普遍賺8000元（不斷更新）

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【嘉和生物孖展】嘉和生物6998孖展 增至929億超購322倍（不斷更新）
明源雲 （新上市編號：00909） 暗盤，於輝立暗盤市場表現最好，明源雲高見25.2元較招股價元16.5元，高52.7%，若高位放出，一手（1000股）最多賺8700元，明源雲收報25.15元，一手帳面賺8650元。
於富途暗盤收報24.65元，升49.4%，一手帳面賺8150元；於耀才暗盤最新報24.85元升50.6%，一手帳面賺8300元。
|明源雲暗盤
|券商
|收報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|24.65
|49.4%
|16.5
|8150
|18：30
|耀才
|24.80
|50.3%
|8300
|19：30
|輝立
|25.15
|52.4%
|8650
|18：30
明源雲暗盤高低位追縱
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低價
|變幅
|一手賺
|富途
|25.00
|51.5%
|+8500
|19.94
|20.8%
|+3440
|耀才
|24.95
|51.2%
|+8450
|20.00
|21.2%
|+3500
|輝立
|25.20
|52.7%
|+8700
|18.00
|9.1%
|+1500
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記者：謝卓榮