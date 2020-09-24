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【新股IPO】明源雲暗盤　一手帳面最多賺8500元（不斷更新）

即市財經 16:19 2020/09/24

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明源雲將於9月25日掛牌。

明源雲  （新上市編號：00909） 暗盤，於富途暗盤市場表現最好，明源雲高見25元較招股價元16.5元，高51.5%，若高位放出，一手（1000股）最多賺8500元，明源雲最新報21.75元，一手帳面賺5250元。

於輝立暗盤最新報24.3元，47.3%，一手帳面賺7800元；於耀才暗盤最新報23.85元升44.2%，一手帳面賺7300元。

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明源雲暗盤
券商 現報 升幅 招股價 一手賺 收盤時間
富途 23.55 42.7% 16.5 7050 18：30
耀才 23.85 44.5% 7350 19：30
輝立 24.30 47.3% 7800 18：30

明源雲暗盤高低位追縱

券商 最高價 變幅 一手賺 最低價 變幅 一手賺
富途 25.0 51.5% +8500 19.94 20.8% +3440
耀才 24.3 47.3% +7800 20.00 21.2% +3500
輝立 24.7 49.7% +8200 18.00 9.1% +1500

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

香港股票 經濟 IPO 明源雲（00909）

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