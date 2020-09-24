【新股IPO】明源雲暗盤　一手帳面最多賺8500元（不斷更新）

上一篇文章
【港股市況】恒生指數挫431點 4大內銀齊跌2%破底（不斷更新）
明源雲 （新上市編號：00909） 暗盤，於富途暗盤市場表現最好，明源雲高見25元較招股價元16.5元，高51.5%，若高位放出，一手（1000股）最多賺8500元，明源雲最新報21.75元，一手帳面賺5250元。
於輝立暗盤最新報24.3元，47.3%，一手帳面賺7800元；於耀才暗盤最新報23.85元升44.2%，一手帳面賺7300元。
|明源雲暗盤
|券商
|現報
|升幅
|招股價
|一手賺
|收盤時間
|富途
|23.55
|42.7%
|16.5
|7050
|18：30
|耀才
|23.85
|44.5%
|7350
|19：30
|輝立
|24.30
|47.3%
|7800
|18：30
明源雲暗盤高低位追縱
|券商
|最高價
|變幅
|一手賺
|最低價
|變幅
|一手賺
|富途
|25.0
|51.5%
|+8500
|19.94
|20.8%
|+3440
|耀才
|24.3
|47.3%
|+7800
|20.00
|21.2%
|+3500
|輝立
|24.7
|49.7%
|+8200
|18.00
|9.1%
|+1500
追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具
【螞蟻IPO】螞蟻傳不設基石投資者 反證信心十足（訂戶專享）
【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看
記者：謝卓榮