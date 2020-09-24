  • 30°C
香港時間 : 2020924日 (四) 16:32
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【內銀股價】工中建農內銀齊創熔斷新低　「讓利」或損8厘股息前景

即市財經 16:18 2020/09/24

分享：

工中建農內銀齊創熔斷新低　「讓利」或損8厘股息前景

四大國有內銀股齊創逾5年新低，工行 （01398） 、建行 （00939） 創2016年A股熔斷股災後低位，中行 （03988） 、農行 （01288） 更創2011年以來低位。疫情下全球央行以寬鬆貨幣政策挽救經濟，低息環境料維持一段長時間，環球銀行股年內跌幅顯著，內銀股也難倖免，中央要求「銀行讓利」也損內銀現有7厘至8厘股息前景。

內銀股 收市股價（年初至今跌幅） 周息率
中行 （03988） 2.41元（-28%） 8.86厘
農行 （01288） 2.41元（-30%） 8.44厘
工行 （01398） 4.02元（-33%） 7.31厘
建行 （00939） 5.06元（-25%） 7.07厘

撥備拖累，工中建農四大行半年純利倒退至少一成，詳情可看【下一頁】

相對滙豐 （00005） 等國際銀行股股價年內跌5成以上，內銀股年內跌幅介乎25%至33%，已算相對輕微。國務院早前要求內銀「讓利1.5萬億元（人民幣）」，上半年行業已「讓出」8000多億元，四大國有內銀股半年盈利普遍跌約一成，而且減值損失金額增幅明顯，令外界憂慮其能否維持派息水平。

相關文章：

【內銀股】晨星︰內銀股價過分反映利淡因素 薦工行建行

【滙豐股價】滙豐股價腰斬未算最慘？　低息累國際銀行年內齊插5成

【東亞重組】東亞擬出售東亞人壽後股價插一成　大行失望削評級（第五版）

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

編輯：麥德銘

香港股票 國有內銀股 工商銀行（01398） 建設銀行（00939） 農業銀行（01288） 中國銀行（03988）

上一篇文章

【新股IPO】明源雲暗盤　一手帳面最多賺8500元（不斷更新）

下一篇文章

【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨續軟跌近30點　Tesla盤前跌3%（不斷更新）