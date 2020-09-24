【內銀股價】工中建農內銀齊創熔斷新低　「讓利」或損8厘股息前景

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【新股IPO】明源雲暗盤 一手帳面最多賺8500元（不斷更新）
四大國有內銀股齊創逾5年新低，工行 （01398） 、建行 （00939） 創2016年A股熔斷股災後低位，中行 （03988） 、農行 （01288） 更創2011年以來低位。疫情下全球央行以寬鬆貨幣政策挽救經濟，低息環境料維持一段長時間，環球銀行股年內跌幅顯著，內銀股也難倖免，中央要求「銀行讓利」也損內銀現有7厘至8厘股息前景。
|內銀股
|收市股價（年初至今跌幅）
|周息率
|中行 （03988）
|2.41元（-28%）
|8.86厘
|農行 （01288）
|2.41元（-30%）
|8.44厘
|工行 （01398）
|4.02元（-33%）
|7.31厘
|建行 （00939）
|5.06元（-25%）
|7.07厘
撥備拖累，工中建農四大行半年純利倒退至少一成，詳情可看【下一頁】
相對滙豐 （00005） 等國際銀行股股價年內跌5成以上，內銀股年內跌幅介乎25%至33%，已算相對輕微。國務院早前要求內銀「讓利1.5萬億元（人民幣）」，上半年行業已「讓出」8000多億元，四大國有內銀股半年盈利普遍跌約一成，而且減值損失金額增幅明顯，令外界憂慮其能否維持派息水平。
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編輯：麥德銘