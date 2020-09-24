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【港區國安法】瑞典科企因美取消港特殊地位撤出香港市場

即市財經 15:29 2020/09/24

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瑞典科企Micro Systemation AB (下稱MSAB)基於美國政府在7月中取消香港特殊貿易地位，決定撤出香港市場。

彭博報道，瑞典科企Micro Systemation AB （下稱MSAB）基於美國政府在7月中取消香港特殊貿易地位，決定撤出香港市場。美國政府此前因香港實施《港區國安法》，決定取消香港特殊地位。

MSAB副行政總裁迪金森（Mike Dickinson）透過電郵表示，公司不會再向香港警方或其他香港政府部門提供解決方案，即提取涉案人士手機資料的服務，指出美國的命令影響公司在美國的法律實體及業務。 MSAB今年初已因為出口管制而撤出中國。

迪金森指出，在評估了在出口管制對公司在該地區經營業務的有關影響後，決定停止香港及中國所有業務運營。

報道指出，MSAB自2013年起因在內地提供「資料提取產品」（data extraction product）而獲得大量定單。根據法庭訴訟資料，香港警方去年亦透過MSAB的技術，破解並取得前香港眾志秘書長黃之鋒的電話資料。

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編輯：吳敏芳

通訊科技 黃之鋒 港區國安法 國安法 瑞典 香港 中國 美國

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