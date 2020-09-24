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【買樓上車】凱德花園400萬有找　今年新低價　首期僅38萬

股樓投資 15:28 2020/09/24

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最近市況回暖，二手交投量回升，部分投資者趁勢沽貨。中原劉子揚說，屯門凱德花園3座低層C室，實用面積325平方呎，原叫價420萬元放盤，終減價40萬元，以380萬元易手，實用呎價11,692元，造價低於400萬元，創屋苑今年新低。 翻查成交紀錄，同座同向低一層單位，今年4月以400萬元易手，比上述單位貴20萬元。

【買樓上車】樓市回暖　高價成交再現　50萬首期預算有何選？【下一頁

資料顯示，凱德花園位於置樂榮發里13-17號，屋苑早於1986入伙，建有3座住宅大樓，提供348伙，實用面積312至494平方呎。雖然單位價平，惟屋苑不近港鐵屯門站。以上述單位成交價計，申請九成按揭，首期要38萬元，業主若分30年還，利率2.5厘計，月供要13,513元，最低每月入息要求則約32,364元。

【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？【下一頁

劉子揚說，原業主於2016年4月，以238萬元買入單位收租，及至近期，業主打算換貨，遂趁樓價反彈放盤，見買家態度誠懇，於是一減再減。他續說，原業主持貨4年，未計期內租金收入，現賬面賺142萬元，物業升值逾六成，跑贏同期樓價指數。 

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撰文 : 黃卓賢

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