【黑膠唱片的復興@iM網欄】重回黑膠黄金年代？ 開發商復刻黑膠唱盤

談到黑膠唱片，打從CD已成為主流開始，縱使復刻曲目和數量不多，但它確實是一步一腳印的走過來。這應該是拜復刻所賜，成為了誘因，讓想嘗試的新知或舊雨，留下了一扇門。二手黑膠碟市場之所以興旺，主要是生產不能滿足暴升需求所致，但由於有限生產能力，情況不易於短期內有所改善。

現代手機等通訊設備發展迅速，數據傳輸量大增。消費者對手機娛樂功能，比其實際用途更備受關注。版權持份者，早在幾年前就發展網上音樂平台。無論何時何地，單曲或大碟選播甚至下載，都在彈指間完成。海量歌曲全可透過手機點播，令實體CD銷量一直下滑。甚至連行內人也認為可以作為高質量媒體貯傳SACD，亦未能堅守最後陣地。

開發商Sony更於2017年生產一台可轉錄DSD格式黑膠唱盤，Sony Music旗下的Sony DADC Japan更在次年購入了一台黑膠唱片壓印機，重啟Sony Music自1989年以來停產的黑膠生產線，標誌著龍頭企業的一種決心。

在黑膠領域的這一大動作，無疑就成為牽頭作用，相繼當年有生產過唱盤電器產品制造商，均陸續恢復生產當年自家唱盤。繼有Audio Technica, Thorens , Pioneer, Luxman, Technics, Yamaha也推出當年他們的頂尖產品。從接觸所見，現代生產設備精良準確，復刻生產出的唱盤，更加準確精美。

不論他們的銷量，能否重回昔日黄金年代，光看陣容和各大廠家積極參與，軟硬件互相擠撞出的動力，看來這5至10年，我對黑膠產業還是看高一線。

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作者＿三通Raymond簡介： 音響器材只是一種工具，所以絕不能以價錢，令聽音樂變得有貴賤。從事音響器材買賣，房間效應設計及產品代理三十多年。上至豪花千萬，簡單如微型組合，服務過不同階層人仕。音響器材要花上多少萬？經常是初相識客人第一個問的問題。答案只有四個字：隱惡揚善！我的工作就從這信念開始。

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