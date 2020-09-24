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股市跌浪展開　美元絕地反擊

即市財經 15:22 2020/09/24

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環球疫情再度擴散，加上美國大選逐漸逼近，估值昂貴的股市出現下調壓力，科技板塊更出現深度調整。避險情緒升溫，市場重新買入美元，美元展開絕地反擊，美滙指數反彈至2個月高位的94.49水平。歐洲疫情肆虐，英國政府警告不排除重新實施封城，加上歐洲央行關注歐元強勢，以及歐盟與英國在脫歐談判僵持不下，歐元強勢在1.20止步後回落至1.165水平。澳元及紐元亦在澳紐央行分別放鴿後見頂回落。筆者認為，過去數月美元跌浪持續，現在市場預期開始出現轉變，美元反彈可能尚未完結。

人民幣亦在16個月高位6.7424跌至近6.83水平。近月的人民幣強勢似乎告一段落，除美元反彈外，人民銀行在近日人民幣貶值期間未有積極使用逆周期因子穩定人民幣中間價，亦為人民幣淡友增添信心。美國大選前的不穩性實在不容忽視，選情落後的特朗普可能在選前製造10月驚奇以挽回選情，由於短期內刺激經濟的手段不多，疫苗研製亦存在大量不確定性，特朗普可能傾向對中國作出窮追猛打，以顯示他強硬的對華立場，預期人民幣於長假期前在6.8水平左右波動。

撰文 : 張建泰 瑞穗銀行東亞資金部首席亞洲外滙策略師

欄名 : 外幣滙穗

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