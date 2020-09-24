【一起酒過的日子@iM網欄】想認識香檳，先了解這兩個字

每次提起香檳，身邊總有人會慨嘆：「市場上選擇之多，應該從何入手？」

不錯，395家香檳廠，再加上數以千計的農莊香檳，每家都有各自的歷史和釀酒 style，想起也頭痛。幸好酒瓶上的標籤可算是幫到手。

今天就先從style說起吧。

你可能心想香檳有甚麼 style可談？打個比喻，想起Bottega Veneta 時你會聯想到編織技術，而提起上海菜你就會想甜味較突出的菜式。不同的香檳廠和農莊，只要細嘗一下，往往都會察覺到微妙的獨特性。

▲ Brut Reserve

那麼如何選擇呢？一家酒莊通常會釀幾款香檳，以不同酸度、年份、葡萄成份、田園和陳年的時間為主要分別。但要簡單認識某香檳廠的style，品嘗它的「 Brut Resérve」 就最好不過了，因為Brut Réserve（也有酒莊會用「Grande Resérve」）就好像各酒莊的傳統和理念的品牌代表。雖然同是Réserve wine，但有的香檳廠的出品酸度比較清爽，有的會偏向帶出蘋果和啤梨的味道，更有的會有鹹香、海草的味道。

▲ Deutz pour

Brut 是香檳的5種指定酸度排中間，糖份和酸度比較 balanced，也相對容易入口。Réserve 是一個釀酒方法的統稱。釀酒師每年會把新年份的香檳酒加入酒窖內正在釀製中的舊酒，務求在新舊兩者之中找到一個平衡。有了舊酒作為骨幹，能保持自家香檳獨有的風味，不會因為某一年突如其來的起伏而影響了酒莊一貫的style。題外話一下：Brut Réserve就是因為把新舊酒混合釀製，在標籤上通常會印上 NV（Non Vintage）也就是沒有單一年份的意思。

所以Brut Reserve 可算是讓釀酒師們闡釋自家酒莊獨特個性的一瓶香檳。

而且重要的是， Brut Réserve 算是入門級酒，價錢與前文提到的 Blanc de Noirs或 Blanc de Blancs不同，比較親民，試飲多幾杯也絕不肉赤。

法國人是浪漫的民族，釀酒當然要有soul，有性格，講求傳統及釀造理念。Brut Réserve 雖然不是酒王，但一定是學香檳其中最重要的兩個字。

▲ Grand reserve - 新舊酒混合釀製

作者_張天遠簡介： 前傳媒人丶品牌策劃雜工。深信讀萬卷書不如飲萬杯酒，轉轉折折間開始深入研究農戶香檳（Grower Champagne），並強逼身邊朋友邊飲香檳邊聽我嘮叨香檳故事。夢想開一家良心有性格的香檳吧。

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