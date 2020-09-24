【新股IPO】明源雲明日首掛　投資界：明源雲暗盤升5成須「食糊」

▲ 明源雲周五（9月25日）掛牌。

內房軟件解決方案商明源雲 （00909） 以16.5元上限定價，1手中籤率10%，抽150手（150,000股）始可穩獲1手。今日明源雲暗盤，投資界認為，明源雲基本面良好，惟市況疲弱以及近期熱門新股首掛破發，料拖累明源雲的走勢，若明源雲暗盤有50%的升幅，不妨先行「食糊」離場。

明源雲分配結果、招股及業務重點

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中民證券研究部董事黃偉豪表示，明源雲的基本面較早前兩隻熱爆新股福祿控股 （02101） 及樂享互動 （06988） 優質，惟現時市況反覆，明源雲暗盤若有明顯升幅，有貨的投資者不妨可以先行選擇於暗盤離場，而假若暗盤有5成升幅更要「食糊」離場。

他續指，受累福祿及樂享首掛破發影響，以及市場氣氛轉弱，料明源雲明日上市表現未必理想，相信升幅不多於20%。由於潛在升幅未如預期理想，加上一手中籤率低，「有得賺就食一食（糊）先」，至於一手黨因持貨成本不高，短綫可先行觀望。

料明源雲首掛升3成至5成

信誠證券聯席董事張智威亦有類似看法，稱原本預期明源雲首掛或有8成升幅，惟港股市場欠佳，福祿及樂享首掛表現亦不理想，鑑於明源雲質素較佳，估計其整體會有3成至5成的升幅。

他指，若升幅達5成，有貨的投資者可沽出所有或一半持股，無貨的投資者則不宜高追，但若明源雲首日升幅僅約10%，便可考慮入手「博一博」。

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編輯：袁諾曦、謝卓榮