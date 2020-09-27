【THE SPICE INFLUENCE@iM網欄】又健康又好味 丁香的7大好處你知唔知？

▲ 用丁香調味的燕麥南瓜煎餅

丁香 (Cloves) 看似平平無奇，但它是一種古老香料，無論傳統家庭療法或現代科學均有記載它的藥用功效。幾十年前，我們Regency Spices尚在印度時早就意識到，因為許多商家向我們買丁香來製作牙膏，並標榜丁香作為重要成分。由於西方對大多數家庭療法都抱有懷疑，這裡我們整理了一下相關科學研究，將帶點迷信色彩的印度草藥帶入現代世界。有了科學理解，當看到許多護膚產品都以丁香作為成分時，也就覺得不足為奇了！

▲ 丁香原來長成這樣！

丁香的7個潛在健康益處：



1. 增強胰島素功能：一項研究指出每天攝入幾克丁香已有許多益處。它會刺激類似胰島素的活動，同時降低三酸甘油酯、膽固醇和葡萄糖水平10-30%。有趣的是，少量肉桂亦有同樣效果。(R.A. Anderson, et al. (2006))



2. 麻醉止痛劑：研究指塗抹含有丁香的凝膠可以減輕針刺痛楚。從測試中志願者的疼痛反應程度來看，丁香凝膠的表現非常出色。(A. Alqareer et al. (2006))



3. 預防和治療牙齒疼痛：丁香天然含有高劑量的丁香酚，現時廣泛應用於牙科護理作為殺菌劑和止痛藥。丁香對治療也具有效果，但就不如道濃縮凝膠有效。(S. Halder et al (2012))

▲ 含有丁香成分的印度牙膏



4. 改善記憶力：同一個研究還指出，少量丁香油已可增強實驗中白老鼠的認知能力，無論是建立新記憶或保留現有記憶都得到重大改善。(S. Halder et al (2012))



5. 食物中毒：丁香中的油份會與很多引起食物中毒的細菌產生化學作用，從而減輕食物中毒的疼痛和症狀。(Q. Huang (2010))



6. 排毒作用：丁香可以提高人體處理和適應體內有害異物的能力。(Kluth et al. (2007))



7. 減慢癌症的速度：研究顯示丁香提萃物會干擾體內化學反應，從而減慢結腸癌的生長。(Kluth et al. (2007))

丁香的5個烹調用法

既然丁香如此有益，如何可以將丁香簡單融入生活？

1. 熱紅茶加入丁香浸泡一分鐘：丁香和茶聽起來各不相干，但其實丁香經常被用於製作印度香料茶 (Indian spiced tea/ Chai Masala) 。

▲ 印度香料茶 (Indian spiced tea/ Chai Masala) 經常用上丁香

2. 放少許丁香煮法式洋蔥湯：洋蔥和丁香是絕配，事實上有一種法式烹調技巧稱為「Onion Clou」，就是將丁香塞進切成兩半的洋蔥裡再煮。它令湯喝起來更甜，帶一點麻，味道更豐富。如果你想過為什麼自己煮的洋蔥湯總是與高級餐廳嚐過的不一樣，可能這就是竅門所在。

3. 壓碎後醃製肉類或魚：丁香帶有非常濃烈的香味，可去除肉類的腥味，令味道更好。這個用法在中東、印度部分地區和越南非常流行，通常用上較便宜的肉或以慢燉的方式煮肉，並以大量香料調味。

4. 炒小菜：就像你在中式小炒中加少許肉桂、八角或茴香一樣，幾顆丁香通常也能起到神奇的提味作用。試試先在熱油中爆香果皮、四川花椒、陳皮、丁香和辣椒，再加入新鮮蔬菜翻炒，頓時成了充滿亞洲風味的香口小炒。

5. 製作麵包時灑上少許丁香：這樣可以為平凡的麵包添加一點風味。丁香還經常被用於製作薑餅、鬆餅或水果蛋糕等甜點，以平衡甜味。其中一款最經常用上丁香的，就是著名的的蘋果批！

▲ 焗蘋果批時灑上少許丁香，味道層次頓時豐富不少

要注意的是丁香的天然油脂含量很高，因此很黏身，在家裡很難自己磨碎。如果你打算使用丁香粉，建議你從值得信賴的商戶購買新鮮研磨的丁香粉。

（原文為英語，此為翻譯文章）

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