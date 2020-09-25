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【文康斗數@iM網欄】下半年經濟運程 《紫微斗數》看四化

名人薈萃 07:47 2020/09/25

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大家都好辛苦過了大半年，很多朋友問下半年經濟運程，第一次在這個專欄發表文章，就先同大家用《紫微斗數》算一算下半年經濟運程。在《紫微斗數》中，每年都會有四顆不同的星（四化），四化分別是化祿、化權、化科和化忌。

化祿是指食祿、財祿、忙碌；也代表了收穫、得利、享受和有人緣；化權是指權力、地位：為自負、霸道、專制、固執、不服輸；化科是指聲譽、名譽、聲望、平順、學問、清高、高尚、解厄、氣質好；化忌代表了障礙、虧欠、猜疑、妒忌、凶險、忘記、失卻、收藏、凋零、不順、隱瞞、禍伏、缺點、不良性質等。只要我們每年去順著四化星的變化，多多少少都會有所「斬獲」。

今年是庚子年，庚年的四化為太陽化祿、武曲化權、天府化科、天同化忌。我們先去探討太陽化祿先。太陽是「貴星」代表權貴，化祿後，為先貴而後富，宜用聲譽、名氣、名聲去求財。太陽又代表主管，有些派別會以管理人為代表，例如政府部門，也可以代表醫藥、法律，所以今年關於這些行業的股票，都會有所發展。而且太陽主發散，今年有機會勞心勞力，勞而無穫。所以大都是煲「冇米粥」多，所以要先作好心理準備。

而今年的武曲化權，代表了自負、霸道，武曲是一顆主攻的財星，你有沒有發現今年反而多了人「創業」。雖然仍在疫情中，但很多人因為裁員、或工作日數減少，而決定自己出來一闖。正正是因為武曲化權的「不服輸」，武曲也代表了金屬的本性，所以今年不妨在下半年考慮買一些貴金屬，作為在股票市場的避險，這樣對自己都有利。

天府化科，天府代表了府庫，一個國家的夾萬，代表了資本的積累。化科代表了解厄、聲譽、平順等等的問題，天府是屬土，化科只是代表了資本積累，不代表生財，所以大家在下半年，思考一下在房地產上以租務為主，不一定要買賣，因為聲譽、信譽可以是靠租賃而得來。所以下半年有物業在手的朋友，不妨可以先考慮租出自己的單位，過了今年才考慮放售。

最後是天同化忌，天同是一顆享受型的星系，所以今年大家都沒有機會旅遊、出外吃飯、消費。但它也有一個特點，就是先凶後吉，可能下半年我們有機會好過來，但在市場上，就要小心一些享樂的股票、旅遊業的股票、或者是一些與消費有關的股票都可能受壓，各方好友不妨小心考慮才買，否則「損手爛腳」就不好了。不久，本人都會在這個專欄內分享一些與玄學、《紫微斗數》的資訊，當中都會與經濟、財運、經商有關的，希望大家多多支持。

有你的支持，我會有更多的動力去做，如果大家有甚麼東西想探討，都歡迎你們提供給我。

 

作者_李文康簡介：

簡介：自幼便對玄學有濃厚興趣，因家學淵源拜在名師門下。當中精研八字、紫微斗數、占卜、掌面相。

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撰文 : 李文康

欄名 : 文康斗數

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