【新冠肺炎】比利時及新西蘭　放寬口罩令

比利時及新西蘭政府放寬當地的新冠肺炎防疫措施。比利時周三（23日）宣布，下月1日起取消戶外強制戴口罩規定，緊密接觸者的隔離時間亦將縮短至7天。新西蘭由周三（23日）的午夜起，民眾乘坐交通工具毋須強制戴口罩，惟最近爆發疫情的奧克蘭，以及乘坐飛機時除外。

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比利時總理威爾梅斯表示，新冠肺炎疫情仍未結束，但須以適當方式生活，故有是次放寬，其他現有的防疫措施會保留。口罩仍是控疫重要一環，但毋須無時無刻戴口罩。放寬口罩令只限戶外，民眾在公共交通工具、商店和電影院內仍須佩戴口罩。比利時全國累計逾10萬宗確診個案。

新西蘭在周一（21日）經過7天零本地確診後，宣布除奧克蘭外，取消所有新冠肺炎的防疫措施，各地防疫警戒級別降至第一級，意味民眾的生活基本回復正常，不需要保持社交距離，聚會人數亦不受限制。新西蘭全國累計1468宗確診個案。

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責任編輯：楊子瑩