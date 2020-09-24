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【限聚令放寬】海洋公園10月推「森度遊」園內做瑜珈或冥想　11月可在高峰樂園露營

即市財經 15:10 2020/09/24

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海洋公園自限聚令放寬後重開，10月再推出「森度遊」，讓訪客做瑜伽或冥想。

自限聚令放寬後，海洋公園重新開放。海洋公園宣布，將在10月推出新活動「森度遊」，訪客可以在海洋公園內的人工湖、水族館、北極之旅等景點，做瑜珈或冥想，登山纜車下的南朗山小徑亦會開放予遊客，由導賞員帶領下遠足。

海洋公園「森度遊」活動會於10月及11月的指定日子舉辦，持有有效門票、全年入場證的遊客可以80元參加活動，或者直接購買套票。

另外，訪客日後亦可以在海洋公園的高峰樂園內露營，園內將設有4個設有空調系統帳幕，每個可容納最多4人，參加的訪客亦可享用早餐和與動物見面。有關活動於11月指定日子舉辦，費用待定。

相關文章：【限聚令放寬】迪士尼樂園9月25日重開　海洋公園9月已額滿、十月只餘平日（第八版）

相關文章：【海洋公園救亡】劉鳴煒獲委任海洋公園董事局主席　為何任期僅得一年？

 

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編輯：陳韻妍

門票 露營 限聚令 海洋公園 水族館

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