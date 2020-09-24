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【海洋公園重開】「森度遊」力吸本地客 　看清三大新活動有咩玩　

商業 15:08 2020/09/24

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海洋公園宣佈開設「森度遊」體驗，推出三大新活動開拓本地遊市場。

海洋公園上周五重開，面對旅客減少，頻頻錄得虧損的困境，海洋公園宣佈開設「森度遊」體驗，推出三大新活動開拓本地遊市場。海洋公園三大新活動有何特別之處？

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海洋公園內一試「水上飄」

海洋公園「森度遊」活動之一「森動瑜伽」 ，一共有30種動態和靜態課程供選擇 ，特別主打在夢幻水都人工湖一試直立板瑜伽，更可擺出打卡動作「水上飄」。 除此之外，遊客亦可在海洋奇觀及北極之旅的海洋動物相伴下，一試沉浸式冥想及銅鑼浴。

「秘行南朗山」睇盡海洋公園趣聞？

「森度遊」另一活動「秘行南朗山」 ，由專業導賞員領團出發。參加者可見識海洋公園獨有的地理環境、公園及登山纜車的歷史和趣聞。而參加者亦可參觀近期落成啟用的香港海洋生物救護及教育中心。

園內Glamping　兼夜探海洋公園

海洋公園更推出「星夜高峰Glamping」，場地附設空調的私人帳篷、舒適的休息設備及淋浴設施；嵐灣茶座會為提供 BBQ 晚餐。以無需「一袋二袋」、全港獨有的Glamping體驗為賣點，晚餐後更可以「夜探海洋公園」。另外亦可自選參與「秘行南朗山」或南區舢舨遊等特別節目。 

「森動瑜伽」以及「秘行南朗山」活動即日起於海洋公園官方網站https://www.oceanpark.com.hk接受報名，而「星夜高峰Glamping」詳情將於10月下旬公布。

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責任編輯：葉泳珊

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