【美國大選】蓬佩奧斡旋蘇丹除名恐怖主義名單 利特朗普選情

▲ 美國國務卿蓬佩奧料在10月底完成有關索償和將蘇丹從「支持恐怖主義國家」中除名,有利特朗普選情。

距離美國大選僅餘數周,外媒報道,美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo)正努力在總統大選前,在蘇丹問題上取得突破性進展,包括將蘇丹從「支持恐怖主義國家」上除名,以及追討1998年美國駐肯尼亞和坦桑尼亞大使館遭受恐怖襲擊的賠償,料有助總統特朗普選情。

美國政府1993年將蘇丹列入「支持恐怖主義國家」名單,並於1996年起對蘇丹實行一系列的經濟制裁,企業擔心與該國打交道時存在法律風險,因此蘇丹嚴重阻礙了投資。雖然美國在2017年解除了對蘇丹的制裁,但持續的內部衝突、政治動盪以及新冠肺炎疫情等因素導致蘇丹的經濟陷入困境。

今年8月,蓬佩奧曾訪問蘇丹,是繼2005年國務卿賴斯後,再有國務卿到訪蘇丹。外媒報道,蓬佩奧在給參議員的信中提到,美國有千載難逢機會,促使蘇丹向1998年受恐怖襲擊的美國駐肯尼亞和坦桑尼亞的美國大使館作出賠償;並很有可能在10月底完成有關索償和將蘇丹從「支持恐怖主義國家」中除名的協議。(The United States has a once-in-a-generation opportunity to ensure that compensation is finally provided to victims of the 1998 al-Qaeda-backed terrorist attacks on the US embassies in Kenya and Tanzania)

法新社在周三(23日)的報道,美國國會的消息人士已證實相關消息,但美國國會仍需通過立法,以免蘇丹有進一步的要求;這次賠償金額估計約3.3億美元(約25.5億港元)。

【中東核危機】沙特據報擁9萬噸鈾礦 足夠生產核燃料【下一頁】

【中東局勢分析】跟以色列建交 沙特心動難行動【下一頁】

1998年,美國駐坦尚尼亞和肯亞使館遭恐怖襲擊,造成200多人死亡、4000多人受傷。美國法院裁定,蘇丹曾在1991年至1996年間,對發動恐怖襲擊的拉登提供支援。

蓬佩奧亦提到:

「我們還有一個獨特而狹窄的機會,支持蘇丹以民權為首的過渡政府,該政府最終擺脫先前的伊斯蘭專政。」(We also have a unique and narrow window to support the civilian-led transitional government in Sudan that has finally rid itself of the Islamist dictatorship that previously led that country.)

前總統巴希爾被罷免後,蘇丹軍方和文官代表達成了一項為期39個月的權力分享協議。本屆政府是前總統巴希爾下台後的過渡政府,由哈姆杜克(Abdallah Hamdok)領導,將於2022年結束任期。消息人士指出,目前蘇丹過渡政府正迫切希望從「支持恐怖主義國家」名單中除名,這對美國來說是一個能夠與蘇丹關係進一步發展的機會。

美國國務院也在此前發佈聲明稱,蓬佩奧將傳達美方對蘇丹過渡政府的支持,並希望蘇丹與以色列的關係能更進一步。

伊朗被指陰謀暗殺美國外交官 特朗普警告將「千倍奉還」【下一頁】

【諾貝爾獎】特朗普被提名和平獎 大熱門卻是其死對頭【下一頁】

責任編輯:葉芷樺