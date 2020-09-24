【新冠肺炎】芬蘭機場試用緝「毒」犬 協助檢測入境人士

各國以防新冠肺炎從外地輸入本土，在機場均實施嚴格檢驗措施。芬蘭近日就試行用緝「毒」犬，利用其靈敏嗅覺為自願入境人士進行檢測。同類研究發現，緝「毒」準確率逾九成。

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位於芬蘭首都的赫爾辛基機場，有4隻緝「毒」犬於本周二起加入協助檢測行列。自願接受檢測人士只需用試紙一抹頸部皮膚，僅花費10秒，緝「毒」犬就能用其嗅覺分辨入境人士有否染病。若被指有「毒」，入境人士將要接受聚合酶連鎖反應或抗體檢測，費用全免。芬蘭當局計劃措施試行四個月，為分析「緝毒犬」的準確度，自願檢測的入境人士亦需同時接受機場原有的病毒測試。

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負責監察的赫爾辛基大學研究團隊表示，狗隻擁有尤其敏銳的嗅覺，過往經常用於檢察入境人士的行李有否帶有違禁品，其實牠們更能分辨人類有否患有瘧疾及癌症等疾病，所以利用確診者的尿液訓練狗隻，用於協助檢測新冠肺炎非常可靠。目前團隊正訓練另外十多隻犬隻，有需要時會提供協助。

其實早於7月，德國已有大學團隊指出犬隻經過一星期的訓練，就能通過人類口水，分辨有否染病，準確率更逾九成。芬蘭目前為全球最大規模利用犬隻協助檢測的國家，美國、法國、阿聯酋等亦有機場試行有關措施。

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