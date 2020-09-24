  • 31°C
香港時間 : 2020924日 (四) 15:20
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】芬蘭機場試用緝「毒」犬 協助檢測入境人士

環球政經 14:46 2020/09/24

分享：

各國以防新冠肺炎從外地輸入本土，在機場均實施嚴格檢驗措施。芬蘭近日就試行用緝「毒」犬，利用其靈敏嗅覺為自願入境人士進行檢測。同類研究發現，緝「毒」準確率逾九成。

巴西開展第三階段測試 擬年底始為民眾接種中國疫苗下一頁

位於芬蘭首都的赫爾辛基機場，有4隻緝「毒」犬於本周二起加入協助檢測行列。自願接受檢測人士只需用試紙一抹頸部皮膚，僅花費10秒，緝「毒」犬就能用其嗅覺分辨入境人士有否染病。若被指有「毒」，入境人士將要接受聚合酶連鎖反應或抗體檢測，費用全免。芬蘭當局計劃措施試行四個月，為分析「緝毒犬」的準確度，自願檢測的入境人士亦需同時接受機場原有的病毒測試。

【新冠疫情】英國重啓防疫限制措施　特朗普：美國不會這樣做下一頁

負責監察的赫爾辛基大學研究團隊表示，狗隻擁有尤其敏銳的嗅覺，過往經常用於檢察入境人士的行李有否帶有違禁品，其實牠們更能分辨人類有否患有瘧疾及癌症等疾病，所以利用確診者的尿液訓練狗隻，用於協助檢測新冠肺炎非常可靠。目前團隊正訓練另外十多隻犬隻，有需要時會提供協助。

其實早於7月，德國已有大學團隊指出犬隻經過一星期的訓練，就能通過人類口水，分辨有否染病，準確率更逾九成。芬蘭目前為全球最大規模利用犬隻協助檢測的國家，美國、法國、阿聯酋等亦有機場試行有關措施。

緊貼更多理財資訊請按此

iMoney全新網上專欄的內容請按此

#即睇iMoney全新網站【https://imoneymag.com 

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

撰文 : 林展鋒

新冠肺炎疫情 機場 大學 芬蘭 新冠肺炎

下一篇文章

巴西開展第三階段測試 擬年底始為民眾接種中國疫苗
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺
833元Staycation 入住馬可孛羅香港酒店 尋找旅行的感覺
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
日本最年輕棋聖封手 以1500萬日圓天價成交
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【上車之選】灣仔千禧物業靜中帶旺交通購物極便利 入場樓價480萬元起
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【欲哭無淚】西營盤納米樓單日6連撻　業主600萬訂金凍過水
【網民熱話】一家三口想7000元租港島齊傢電單位　網民：使唔使包埋食呀？
【網民熱話】一家三口想7000元租港島齊傢電單位　網民：使唔使包埋食呀？
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）
【百佳抽獎】百佳籌備「誠心賞你」大抽獎 派3200萬現金券　不用到百佳超市消費　直接登記參加（附最新超市優惠）