【螞蟻IPO】螞蟻集團CEO：螞蟻基因是科技而非金融 明日發布Trusple平台

▲ 螞蟻集團首席執行官胡曉明表示，螞蟻的基因是科技而非金融。

內地媒體報道，螞蟻集團（前稱：螞蟻金服）董事長井賢棟在上海舉行的外灘大會上表示，未來的全球化將圍繞開放、數字化、普惠三個關鍵詞，螞蟻於今年推出Alipay+解決方案，將幫助全球商戶和電子錢包用戶之間實現連接，令商家得到更多全球商機，同時消費者無論身在何處都可以享受本地化的生活和服務。

井賢棟以澳門老字號「晃記餅家」為例，藉Alipay+的支持，一次性連接支付寶、AlipayHK和韓國錢包kakaopay，從而獲得更多客流，韓國用戶使用電子錢包，可以像在本國一樣用韓文操作，以韓元支付，同時店鋪可以實時看到澳門幣的支付結果。

螞蟻集團首席執行官胡曉明則在大會上表示，螞蟻上市後最重要的事是投資技術，他強調螞蟻的基因不是金融而是科技，科技是推動螞蟻業務每一次進化的最核心動力。他表示，未來將重點投入研發人工智能、風險管理、安全、區塊鏈、計算及技術基礎設施五大技術領域。

另外，胡曉明透露明天（25日）將發布基於螞蟻鏈技術的Trusple平台，聲稱其價值與16年前支付寶擔保交易類似。

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編輯：陳健婷