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巴西開展第三階段測試 擬年底始為民眾接種中國疫苗

環球政經 14:02 2020/09/24

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巴西新冠肺炎確診人數達462萬人，排全球第三，僅次於美國和印度。聖保羅州將於當地為中國研發的疫苗進行測試，若通過測試，計劃於年底前開始為當地民眾接種。

【新冠肺炎】中國3款疫苗或年底面世　可望年產6億劑 下一頁

該疫苗由北京科興生物製品公司，連同聖保羅布坦坦研究所共同研發。科興較早前於中國進行測試，為超過5萬名志願者接種疫苗。根據聖保羅州政府數據指，只有百分之五的志願者出現注射部位疼痛和發燒等徵狀，其餘並無嚴重的不良反應，聖保羅州州長多利亞認為結果證明有關疫苗安全。

【新冠肺炎】疫苗全球分配計畫獲156國參與 料明年底供20億劑 下一頁

因為疫苗需在巴西當地進行試驗，才能證實通過測試，聖保羅州已開展第三期臨床試驗，目前已為5584名志願衛生專業人員接受注射，暫未出現嚴重不良反應，而巴西國家衛生監測局早前已批准將試驗擴大到全國1.3萬名志願者，包括老年人和兒童等高危險群。科興表示未來2個月內將有第三階段測試結果。

聖保羅州已向科興訂購六千萬劑新冠疫苗，預計下月將先收到五百萬劑疫苗，並正等候當局審批，計劃在十二月中開始為民眾注射。多利亞又表示希望包括英國牛津大學（Oxford）和英國藥廠阿斯特捷利康（Astra Zeneca）合作研發在內的疫苗，能儘快通過測試，當局將能在短時間內，為所有巴西人接種疫苗。

 

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撰文 : 林展鋒

新冠肺炎疫情 巴西 大學 聖保羅 中國 新冠肺炎

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