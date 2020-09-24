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太古基金「信望未來」計劃額外捐助1400萬元　5地區派發新鮮「餸菜包」

即市財經 14:36 2020/09/24

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一名義工將新鮮「餸菜包」送至有需要人士手上。

太古集團 （00019） 旗下公益事務部門太古集團慈善信託基金（太古基金），展開社區計劃「信望未來」，支援多個為社會帶來希望及正面影響的項目，惠及教育、海洋保育和藝術三大範疇，為受疫情影響及弱勢社群提供援助。

在「信望未來」計劃下，太古基金與多間非牟利機構及其他組織合作，除在年初推行的多個項目共同捐助1500萬元外，計劃再額外撥款1,400萬元，在食物及衛生、家庭健康，以及共建社會資本三方面，支援弱勢社群。

明年3月至12月設立Joyful pop-up攤位

「信望未來」的最新項目於9月下旬啟動，捐助1,400萬元，透過85個機構惠及超過10萬人。新項目包括於9月至10月期間，為五個地區 （深水埗、觀塘、油尖旺、中西區和東涌）的有需要人士上門派發新鮮「餸菜包」。

明年3月至12月，分別在三個地區 （荃灣、深水埗和天水圍）設立總共54個Joyful pop-up攤位，為貧困家庭提供儲值卡，免費換取自選的食品和生活必需品，以減輕他們的財政負擔。為18間設有寄宿服務的特殊教育學校，以及80,000多名劏房住客 （分佈於慈雲山、牛頭角、觀塘和土瓜灣等地區） 提供Germagic消毒塗層服務等。

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編輯：陳韻妍

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