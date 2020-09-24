【美國疫情】專家遭特朗普冷待 憂慮難留白宮抗疫小組

美國的新冠肺炎疫情持續，逾20萬人死亡。美國總統特朗普強調若非政府應對及時，死亡人數或達到250萬。但美媒引述知情人士指白宮抗疫小組或再內訌，白宮負責協調疫情的官員伯克斯認為新顧問誤導特朗普對疫情的看法，她更憂慮難以繼續留在小組。

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特朗普（Donald Trump）8月宣佈委任白宮新顧問阿特拉斯（Scott Atlas），阿特拉斯為史丹福大學胡佛研究所資深研究員，本身並非傳染病專家，擅長神經放射學領域。

美國有綫新聞網絡（CNN）引述知情人士指，伯克斯（Deborah Birx）向身邊人透露，她對白宮小組的指示感到苦惱（distressed），又形容政府內部對疫情的反應有如一場噩夢。

伯克斯據報曾對阿特拉斯的出現感到不滿，認為特朗普已找到一個符合他看法及觀點的官員，更認為自己在白宮小組的角色正在減少（diminished）。

據悉，伯克斯更認為在口罩控制病毒傳播力的方面，阿特拉斯向特朗普提供誤導信息，間接令特朗普就戴口罩發表不恰當的言論。

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但阿特拉斯於記者會上駁斥報道，指伯克斯向其表示報道内容完全錯誤。伯克斯本人則仍未作回應。白宮發言人回應指，特朗普每天都依靠所有高級衛生官員的建議，任何暗示專家角色正在減少的指控都是錯誤。

伯克斯於疫情爆發初期頻繁出現於白宮疫情記者會，最近數周已不再陪同特朗普出席記者會。CNN更引述1名相關政府官員指，阿特拉斯加入令白宮小組部分專家不安，形容阿特拉斯更受特朗普喜愛，容易動搖特朗普的決策。

責任編輯：鄭錦玲

▲ 白宮抗疫小組或再內訌，白宮負責協調疫情的官員伯克斯憂慮難以繼續留在小組。