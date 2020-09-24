證監會開FB籲留意「投資大師」唱高散貨　社交群組騙局佔造市案調查20%

▲ 證監會開設Facebook帳戶

證監會正式開設Facebook帳號，提醒公眾注意，愈來愈多騙徒利用社交媒體平台詐騙投資者。證監會在最新《執法通訊》指，愈來愈多散戶投資者墮入在社交媒體平台上的「唱高散貨」騙局。證監會稱，現正調查的操縱市場個案中，這些騙局約佔20%。

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證監會表示，在 Facebook 、微信、WhatsApp、Telegram 、Tinder等社交平台，時常有騙徒發放假消息，其後一些自稱「投資大師」、「著名股評家 」 或以「俊男美女」 為頭像的同黨在社交群組推介股份，以 「唱高散貨」手法獲利： 騙徒利用不同方法將某上市公司的股價人為地推高，然後以高價將股票拋售予其他投資者。這些騙局通常分三個階段進行：挾倉並推高股價、出貨及拋售。

證監會稱，當投資者在網上收到「內幕消息」或投資貼士時，應保持警惕，特別是有陌生人在社交媒體上推介股價或流通量較低的股票，便需格外留神。

證監會行政總裁歐達禮指，打撃網絡平台上的有組織投資欺詐行為是證監重點工作。為免墮入騙局，公眾若透過社交媒體收到主動提出的投資建議或貼士，必須提高警覺。

證監會官方Facebook 帳號

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編輯：麥德銘