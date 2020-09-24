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【加拿大疫情】杜魯多：4大省陷第二波疫情 或差過春季

環球社會熱點 14:19 2020/09/24

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加拿大疫情反彈，4大省陷入第二波疫情。總理杜魯多（Justin Trudeau）罕見發表全國演講，警告民眾如果不遵守防疫限制，新冠肺炎確診病例將急增，目前的情況可能比春季更差。民調顯示，加拿大比4月的時候，更擔心疫情。

加拿大確診近日急增，過去一周平均每天新增1123宗確診病例，遠高於8月中的平均每日380宗；累計超過14.7萬人染疫，9000多人死亡。加拿大周三（23日）新增1085人染疫，連續5日錄得1000宗以上的新症。

惟杜魯多強調，當局有能力控制第二波疫情，就如早前已成功控制首波疫情。

加拿大新症5月初來最多 多地擬收緊限聚令【下一頁】

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杜魯多早前在演說中承諾，將採取措施恢復超過100萬個職位，又指加拿大的財政狀況在今次危機中，較多個國家好，現在不是緊縮的時候。

不過，杜魯多重提擴大投資範圍，引起市場不安，擔心預算赤字和債務飆升。加拿大在6月，首次失去惠譽（Fitch）的AAA評級。杜魯多演說後，加元跌勢擴大。

杜魯多指，低利率意味渥太華需負擔所承諾的刺激措施支出；從長遠來看，赤字會增加，但財政上仍是可持續的。計算刺激經濟的支出在內，加拿大的預算赤字預計將達到3432億加元，為第二次世界大戰以來最高水平。

法國限10人聚會 馬賽酒吧餐廳關閉【下一頁】

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【加拿大疫情】杜魯多：4大省陷第二波 或差過春季

責任編輯：鄧燕君

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