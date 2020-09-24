Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時

▲ 美國電動汽車製造商Tesla在香港時間昨（23日）晚發生全球性網絡癱瘓情況，Tesla電動車車主、能源產品用戶和內部員工均無法連線到Tesla網路。

美國電動汽車製造商Tesla在香港時間昨（23日）晚發生全球性網絡癱瘓情況，Tesla電動車車主、能源產品用戶和內部員工均無法連線到Tesla網路。除了員工無法處理送貨和訂單外，更有車主投訴因Tesla無法解鎖，因而被困於沙漠中超過2小時，求救無援。

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據美國汽車新聞網站Electrek報道指，在美東時間昨上午11時（即香港時間晚上11時），Tesla公司內部系統出現死機情況，全球Tesla網絡中斷，Tesla車主無法透過程式連接到電動車上。DownDetector報告指，遭遇網絡中斷的車主主要來自美國、英國、德國和俄羅斯等。

而且更有不少車主在Twitter上求救，有車主指自己當時正在沙漠的超級充電站，但自己卻被所在Model 3外，無法開鎖，並已不斷致電緊急道路救援電話超過兩小時，盼能獲得救援。Tesla其後表示，在香港時間昨晚11時35分已陸續恢復連線，惟當時仍有部分車主在Twitter抱怨連線問題還未解決。

事實上，這並非Tesla首次出現系統性的大範圍故障，早在2018年4月，就曾經試過長時間的死機問題。Tesla其後表示，該企曾進行維護，但花費的時間比預期的要長，因此導致系統出現死機情況，並持續數小時之久。不過截止現時，Tesla依然未有為是次發生死機問題進行解釋。

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責任編輯：曾曉汶