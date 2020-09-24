  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 14:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時

科技 14:15 2020/09/24

分享：

美國電動汽車製造商Tesla在香港時間昨（23日）晚發生全球性網絡癱瘓情況，Tesla電動車車主、能源產品用戶和內部員工均無法連線到Tesla網路。

美國電動汽車製造商Tesla在香港時間昨（23日）晚發生全球性網絡癱瘓情況，Tesla電動車車主、能源產品用戶和內部員工均無法連線到Tesla網路。除了員工無法處理送貨和訂單外，更有車主投訴因Tesla無法解鎖，因而被困於沙漠中超過2小時，求救無援。

【Tesla】Tesla計劃在印度興建研發中心　加速發展步伐

【Tesla新服務】美國推「無接觸試駕」服務　取代人類測試

據美國汽車新聞網站Electrek報道指，在美東時間昨上午11時（即香港時間晚上11時），Tesla公司內部系統出現死機情況，全球Tesla網絡中斷，Tesla車主無法透過程式連接到電動車上。DownDetector報告指，遭遇網絡中斷的車主主要來自美國、英國、德國和俄羅斯等。

而且更有不少車主在Twitter上求救，有車主指自己當時正在沙漠的超級充電站，但自己卻被所在Model 3外，無法開鎖，並已不斷致電緊急道路救援電話超過兩小時，盼能獲得救援。Tesla其後表示，在香港時間昨晚11時35分已陸續恢復連線，惟當時仍有部分車主在Twitter抱怨連線問題還未解決。

事實上，這並非Tesla首次出現系統性的大範圍故障，早在2018年4月，就曾經試過長時間的死機問題。Tesla其後表示，該企曾進行維護，但花費的時間比預期的要長，因此導致系統出現死機情況，並持續數小時之久。不過截止現時，Tesla依然未有為是次發生死機問題進行解釋。

搶佔電動車一哥地位　福士稱3年內將超越Tesla

責任編輯：曾曉汶

相關文章

【Tesla】馬斯：重設Model Y 核心技術　柏林工廠生產電池
2020/09/04
【Tesla】馬斯：重設Model Y 核心技術　柏林工廠生產電池
【電動車】新型能源電動車再掀熱潮　料2025年銷量達700萬
2020/09/02
【電動車】新型能源電動車再掀熱潮　料2025年銷量達700萬
【卡車界Tesla】電動車初創Nikola疫市下派股　向50名元老級員工送贈18億股票
2020/09/01
【卡車界Tesla】電動車初創Nikola疫市下派股　向50名元老級員工送贈18億股票
【電動車】Tesla自駕系統更新　增車速＋綠燈提示
2020/08/31
【電動車】Tesla自駕系統更新　增車速＋綠燈提示
Tesla 電動車 汽車 德國 俄羅斯 香港 英國 美國

下一篇文章

中信國際電訊CPC夥應科院　推「DataHOUSE AR千里眼」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為動向】華為「5機協同」求生策略　加速深圳智慧城市發展
【華為動向】華為「5機協同」求生策略　加速深圳智慧城市發展
【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同　華為藉5G、AI「求生存」
【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同　華為藉5G、AI「求生存」
【摺疊手機】小米新專利曝光　擬明年初推三摺疊手機
【摺疊手機】小米新專利曝光　擬明年初推三摺疊手機
【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備
【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14