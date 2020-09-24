Xbox遊戲導入iPhone有望！微軟：將繼續與蘋果對話

▲ 據科技網站The Verge最新指出，微軟已開發有關的iOS版本應用程式，並有待Apple審查；而微軟 Xbox品牌負責人 Phil Spencer周一向外媒《CNBC》透露，會致力實踐將雲端服務引入 iOS 設備的承諾。

微軟（Microsoft）去年 8 月因為蘋果對雲端遊戲系統的限制規定，結束在 iOS 上的測試計劃「xCloud」，未來還有望將Xbox游戲串流到iPhone之上？據科技網站The Verge最新指出，微軟已開發有關的iOS版本應用程式，並有待Apple審查；而微軟 Xbox品牌負責人 Phil Spencer周一向外媒《CNBC》透露，會致力實踐將雲端服務引入 iOS 設備的承諾。

xCloud 為目前微軟最高訂閱級別「Game Pass Ultimate」部分，讓用戶將游戲透過串流傳輸到如手機或平板電腦等流動裝置上。而微軟最近就發布了Xbox 遊戲串流應用程式Xbox Game Streaming，允許用戶在Android 手機或平板電腦上玩Xbox 遊戲。

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Phil Spencer指，會繼續與蘋果在內公司進行對話，相信能夠改善、解決問題，將遊戲串流服務xCloud引入所有流動裝置。不過他指出，問題與蘋果從銷售額抽取30% 費用政策無關，而是蘋果不允許以當前形式在蘋果移動設備上使用 Game Pass 和整個雲遊戲服務。

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責任編輯：張寶燕