  • 30°C
香港時間 : 2020924日 (四) 16:31
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

Xbox遊戲導入iPhone有望！微軟：將繼續與蘋果對話

科技 15:30 2020/09/24

分享：

據科技網站The Verge最新指出，微軟已開發有關的iOS版本應用程式，並有待Apple審查；而微軟 Xbox品牌負責人 Phil Spencer周一向外媒《CNBC》透露，會致力實踐將雲端服務引入 iOS 設備的承諾。

微軟（Microsoft）去年 8 月因為蘋果對雲端遊戲系統的限制規定，結束在 iOS 上的測試計劃「xCloud」，未來還有望將Xbox游戲串流到iPhone之上？據科技網站The Verge最新指出，微軟已開發有關的iOS版本應用程式，並有待Apple審查；而微軟 Xbox品牌負責人 Phil Spencer周一向外媒《CNBC》透露，會致力實踐將雲端服務引入 iOS 設備的承諾。

xCloud 為目前微軟最高訂閱級別「Game Pass Ultimate」部分，讓用戶將游戲透過串流傳輸到如手機或平板電腦等流動裝置上。而微軟最近就發布了Xbox 遊戲串流應用程式Xbox Game Streaming，允許用戶在Android 手機或平板電腦上玩Xbox 遊戲。

【新iPhone】英電信商EE CEO爆　iPhone 12短期內將發布？

三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元

 Phil Spencer指，會繼續與蘋果在內公司進行對話，相信能夠改善、解決問題，將遊戲串流服務xCloud引入所有流動裝置。不過他指出，問題與蘋果從銷售額抽取30% 費用政策無關，而是蘋果不允許以當前形式在蘋果移動設備上使用 Game Pass 和整個雲遊戲服務。

【TikTok爭議】美參議員提法案　要求手機App註明開發、數據儲存地

責任編輯：張寶燕

相關文章

【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦
2020/09/23
【微軟Ignite大會】Teams教打工仔瞑想放空　減輕在家工作之苦
【華為禁令】美「淨網」影響未知　華為加大B2B業務繼續招聘人才
2020/09/23
【華為禁令】美「淨網」影響未知　華為加大B2B業務繼續招聘人才
【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備
2020/09/23
【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備
【網絡安全】微軟Bing伺服器未加密　用戶資料恐外洩
2020/09/23
【網絡安全】微軟Bing伺服器未加密　用戶資料恐外洩
【華為動向】華為「5機協同」求生策略　加速深圳智慧城市發展
2020/09/23
【華為動向】華為「5機協同」求生策略　加速深圳智慧城市發展
手機Apps Apps商店 蘋果（Apple，美：AAPL） App Store 創新科技及應用 科技產品 流動裝置 雲端 Microsoft Apple

下一篇文章

Tesla全球網絡癱瘓　車主被困沙漠2小時
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備
【華為禁令】手機芯片用到幾耐？華為：正在點算儲備
【華為動向】華為「5機協同」求生策略　加速深圳智慧城市發展
【華為動向】華為「5機協同」求生策略　加速深圳智慧城市發展
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【iOS 14】新功能成功討用戶歡心　逾3成用戶已升級iOS 14
【摺疊手機】小米新專利曝光　擬明年初推三摺疊手機
【摺疊手機】小米新專利曝光　擬明年初推三摺疊手機
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
三星推Galaxy S20 FE 　6款顏色選擇5G版估計約售5500港元
【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同　華為藉5G、AI「求生存」
【華為動向】郭平：數碼化加速打造5機協同　華為藉5G、AI「求生存」