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【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月13日亮相　16日預購

即市財經 13:43 2020/09/24

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市面上近日對iPhone 12的發布日期傳聞不斷。

蘋果公司（Apple，美：APPL）於本月15日已發布最新Apple Watch及iPad，惟最受觸目的iPhone 12仍未出現。市面上近日對iPhone 12的傳聞不斷，據近期蘋果消息準確度相當高的爆料達人Jon Prosser最新推文指，蘋果將於10月13日舉行另一場發布會，公布iPhone 12，iPhone 12將於10月16日開放預講，iPhone 12及iPhone 12 Max於10月23日到店發售。

Jon Prosser又指，iPhone 12 Pro和 iPhone 12 Pro Max或同樣於下的發布會亮相，但可能會於11月才正式上市。

最強蘋果分析師郭明錤話，iPhone 12可能10月量產，詳見【下一頁】

iPhone 12料今年最多要生產8000萬部

早前有外媒指，iPhone 12已經開始小範圍生產中，料今年最多要生產8000萬部，富士康繼續是iPhone 12主力代工廠。消息又指，今年蘋果將推出4款iPhone 12，分兩批上市，最早的是10月中旬，而另外一批是10月底或11月初，而富士康依然是最大的代工生產商，承擔至少80%的訂單。

有「最強蘋果分析師」之稱的天風證券分析師郭明錤預期， iPhone 12系列包括5.4吋的iPhone 12、6.1吋的iPhone 12 Max、6.1吋的iPhone 12 Pro與6.7吋的iPhone 12 Pro Max，每個機型均支持5G。

爆料達人Jon Prosser最新推文指，蘋果將於10月13日舉行發布會，公布iPhone 12。

相關文章：【Apple】蘋果推5nm晶片iPad Air售價4670元起 全新Apple Watch提供血氧檢測（附發佈會影片）

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編輯：袁諾曦

美股 蘋果（Apple，美：AAPL） Apple iPhone iPad

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