【港股追蹤】紙股龍頭走勢各異 大行睇好行業發展

內地外滙交易中心網站公布，今日（24日）人民幣中間價報每美元兌6.8028人民幣, 較上日中間價下跌42個點子。紙業板塊近期受惠人民幣升值，股份錄得顯著升幅，不過早前績後獲多間大行睇好的玖龍紙業（02689），升浪今日暫時告終，半日下跌逾5%，反而另一紙業龍頭理文造紙（02314）則逆市上升。

玖紙上周公布業績後，獲大行花旗睇好，指公司下半財年稅前盈利按年增28%，至20億元人民幣，好過市場預期的16億元人民幣。該行上調玖紙未來兩財年每股盈利預測12%和13%，目標價提升20%至13.2元，維持「買入」評級，又把公司納入該行中國中小型工業股首選。

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另一大行瑞信今日亦發表報告睇好公司前景，指出股價本月急升，原因在於人民幣升值，令原材料成本和海外債務降低，不過因應政府禁止廢紙進口，令瓦楞箱板紙(OCC)的生產比例由2017年的60%降至20%，預期未來成本穩健可以支持紙價，同時在需求增長時可以有提價空間，故給予股份「跑贏大市」評級，目標價由10元提升至11.2元，但以現價計，潛在升幅不足10%。

大和早前則發表對理文造紙的研究報告，指管理層透露集裝箱紙板價格近期處於穩固上升軌道，但尚未回復到疫情之前高位，第四季旺季仍有進一步上升空間。在原材料來源上，理文造紙已為2021年的零進口配額環境做好了充分的準備，提高採購量及佈局海外紙漿產能，預計馬來西亞基地將成為未來紙漿來源，至2021年底為集團的需求貢獻20%。

近期人民幣回升有利紙業股營運，加上雙11等節日將至，對紙箱需求量將顯著增加，行業股份有望繼續向好。

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