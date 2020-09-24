  • 29°C
香港時間 : 2020924日 (四) 14:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【英國脫歐】摩通擬將1.8萬億元資產從英國轉移至德國

即市財經 13:40 2020/09/24

分享：

消息指，摩通是次轉移的2000億歐元資產，佔其資產負債表不足一成。

外電報道，摩根大通因應英國脫歐，將會把總值約2000億歐元（約1.8萬億港元）的資產從英國轉移至德國法蘭克福，預期年底前會完成，令摩根大通成為德國第6大銀行。摩根大通法蘭克福發言人不予置評。

報道引述消息指，摩通是次轉移的2000億歐元資產，佔其資產負債表不足一成，亦相當於摩通德國總資產約一半。

摩通上周向200名倫敦員工表示，將會調遷至歐洲其他內陸城市，包括巴黎、法蘭克福、米蘭及馬德里。摩通曾稱，其德國部門要拓展投資銀行、企業銀行及財富管理業務。

相關文章：摩通據報支付78億罰款　 結束操控市場調查

相關文章：摩通：基金資產配置再平衡成本季最大風險　料沽2000億美元股票資產

 

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱：https：//bit.ly/31LErKH  
成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記：https：//bit.ly/2GhIwht 
八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看https：//bit.ly/2EJ9Vsc

編輯：陳韻妍

美股 投資銀行 銀行 法蘭克福 英國 脫歐 財富及資產管理

上一篇文章

【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月13日亮相　16日預購
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）
【新股IPO】嘉和生物6998次日招股　暫錄逾755億超購約261倍（不斷更新）
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
百佳抽獎│百佳3200萬「誠心賞你」大抽獎10月有詳情　不用消費即可參加
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【恒指夜期】滙豐ADR跌0.7%　恒指黑期跌230點（不斷更新）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【新股IPO】明源雲909超額認購643倍　1手中籤率10%（附分配結果）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【螞蟻IPO】螞蟻集團明日香港闖關 傳香港集資175億美元、不尋求基石投資者（第七版）
【美股期貨】美股期貨續向下　道指期貨跌逾百點（不斷更新）
【美股期貨】美股期貨續向下　道指期貨跌逾百點（不斷更新）