【英國脫歐】摩通擬將1.8萬億元資產從英國轉移至德國

▲ 消息指，摩通是次轉移的2000億歐元資產，佔其資產負債表不足一成。

外電報道，摩根大通因應英國脫歐，將會把總值約2000億歐元（約1.8萬億港元）的資產從英國轉移至德國法蘭克福，預期年底前會完成，令摩根大通成為德國第6大銀行。摩根大通法蘭克福發言人不予置評。

報道引述消息指，摩通是次轉移的2000億歐元資產，佔其資產負債表不足一成，亦相當於摩通德國總資產約一半。

摩通上周向200名倫敦員工表示，將會調遷至歐洲其他內陸城市，包括巴黎、法蘭克福、米蘭及馬德里。摩通曾稱，其德國部門要拓展投資銀行、企業銀行及財富管理業務。

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編輯：陳韻妍