【私有化】華晨中國否認被遼寧省交通建投私有化　股價仍升5%

▲ 華晨集團表示，私有化華晨中國傳聞，沒有得到任何方面的相關信息

路透社引述消息指，遼寧省交通建設投資集團將牽頭對華晨中國 （01114） 私有化，私有化計劃可能在第四季啟動。現時華晨中國市值市值約370億元，受可能私有化消息刺激，華晨曾升逾一成。截至下午1時48分，華晨升5%。

不過，華晨集團表示，私有化華晨中國傳聞，沒有得到任何方面的相關信息，切勿被不實信息誤導。

華晨集團於7月時曾向遼寧交通投資轉讓其持有的華晨中國股票4億股，相當於華晨中國已發行股本約7. 93%。當時華晨集團解釋，按照省委政府的統一安排部署，轉讓持股主要為進一步拓展業務發展空間，打通上下游產業鏈和供應鏈，增進戰略投資合作關係，為集團戰略轉型突破基礎。

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編輯：陳韻妍