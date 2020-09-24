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【歐洲第二波疫情】法國限10人聚會 馬賽酒吧餐廳關閉

環球社會熱點 13:17 2020/09/24

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法國政府宣布收緊防疫措施，包括實施10人限聚令和要求部分地區酒吧餐廳關閉。

歐洲第二波新冠肺炎疫情持續，法國再增逾1.3萬宗新冠肺炎病例。法國政府宣布收緊防疫措施，包括實施10人限聚令和要求酒吧餐廳每晚10時關閉。至於在法國第二大城市馬賽，當局更要求酒吧餐廳停業。

新西蘭全國取消口罩令 兩個地方除外 【下一頁】

【英國疫情】酒吧晚上10時關門 北愛以外地區均實施 【下一頁】

法國政府周三（23日）宣布再增13,072宗新冠肺炎病例，為該國單日確診增幅過去6日第3次超過1.3萬宗。法國衛生部長韋朗（Olivier Veran）表示，全國疫情已急劇惡化，確診率由早前的5%升至超過6%。

法國政府宣布，在每10萬人有超過150人發病的地區收緊措施，受影響地區包括巴黎、里昂、里爾、波爾多、圖盧茲和尼斯等主要城市。當局宣布的措施包括：

  • 禁止10人以上的公開或私人聚會
  • 禁止舉辦超過1,000人的大型活動
  • 酒吧和餐廳由周六（26日）起要每晚10時關閉
  • 健身室和體育館暫停開放

至於在每10萬人有超過250人發病的地區，包括馬賽和瓜德羅普島，當局更實施要求酒吧、餐廳及難以實施防疫措施的場所關閉。

南韓新增確診再破百 4分1人感染源頭不明 【下一頁】

韋朗指出，巴黎目前處於增強警報級別，警告如疫情維持當前的趨勢，深切治療部將於下月中爆滿及無法負荷。他強調收緊新措施是為減緩疫情，及減輕醫院壓力，呼籲民眾合作。

責任編輯：鄭錦玲

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