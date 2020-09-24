【螞蟻IPO】螞蟻傳不設基石投資者 反證信心十足（訂戶專享） 即市財經 13:29 2020/09/24 分享： ▲ 螞蟻集團IPO市傳不設基石投資者。 科網新股巨無霸螞蟻集團A+H股IPO申請今在港交所（00388）闖關，如無意外在10月初國慶長假後招股。市場消息傳來，螞蟻集團A+H股IPO不單擬上調集資額，H股IPO更不設基石投資者，為港股近年大型新股罕見。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【科網狂潮】亞馬遜分析員全面叫買 科網股「擠擁」再升級?（訂戶專享） 2020/09/23 【科網狂潮】亞馬遜分析員全面叫買 科網股「擠擁」再升級?（訂戶專享） 【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇（訂戶專享） 2020/09/22 【匯豐股價】滙豐供股價博反彈? 撈底有更佳選擇（訂戶專享） 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享） 2020/09/21 【滙豐股價】滙豐曾破30元見1995年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享） 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 2020/09/18 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 2020/09/17 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 集資 H股 香港股票 阿里巴巴－SW（09988） 配售 IPO 中國概念股 阿里巴巴 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入