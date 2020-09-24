【螞蟻IPO】螞蟻傳不設基石投資者 反證信心十足（訂戶專享）

▲ 螞蟻集團IPO市傳不設基石投資者。

科網新股巨無霸螞蟻集團A+H股IPO申請今在港交所（00388）闖關，如無意外在10月初國慶長假後招股。市場消息傳來，螞蟻集團A+H股IPO不單擬上調集資額，H股IPO更不設基石投資者，為港股近年大型新股罕見。

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