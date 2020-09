【美國大選】梅根暗籲投拜登 特朗普：祝哈里好運

美國大選11月3日舉行,正在美國定居的英國哈里王子與妻子梅根,日前公開呼籲美國選民在美國大選投票。對於梅根暗示自己支持民主黨總統參選人拜登,總統特朗普則指,自己不是梅根的粉絲,又指祝哈里好運。

哈里與梅根為美國《時代》(Time)雜誌拍攝的影片,呼籲美國人投票。梅根在影片中形容,今次美國大選是人生中最重要的選舉,稱在投票之時,會把自己的價值觀化作行動,亦讓自己的聲音得以被聽見。

哈里則呼籲美國人拒絕仇恨言論、錯誤訊息以及網絡上的負面情緒。

特朗普周三被問及,哈里與梅根似乎在呼籲美國選民投票予拜登時,回應指:

「我不是她(梅根)的粉絲,而我會這樣說,且她很可能已聽說過,但我想祝哈里好運,他似乎很需要這個。」

(I’m not a fan of hers and I would say this, and she probably has heard that, but I wish a lot of luck to Harry. He’s going to need it.)

責任編輯:林嘉莉