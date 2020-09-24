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【美國大選】梅根暗籲投拜登 特朗普：祝哈里好運

環球社會熱點 13:02 2020/09/24

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美國大選11月3日舉行，正在美國定居的英國哈里王子與妻子梅根，日前公開呼籲美國選民在美國大選投票。對於梅根暗示自己支持民主黨總統參選人拜登，總統特朗普則指，自己不是梅根的粉絲，又指祝哈里好運。

哈里與梅根為美國《時代》（Time）雜誌拍攝的影片，呼籲美國人投票。梅根在影片中形容，今次美國大選是人生中最重要的選舉，稱在投票之時，會把自己的價值觀化作行動，亦讓自己的聲音得以被聽見。

「我只會連任！」 特朗普拒絕和平移交權力 【下一頁】

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哈里則呼籲美國人拒絕仇恨言論、錯誤訊息以及網絡上的負面情緒。

特朗普周三被問及，哈里與梅根似乎在呼籲美國選民投票予拜登時，回應指：

「我不是她（梅根）的粉絲，而我會這樣說，且她很可能已聽說過，但我想祝哈里好運，他似乎很需要這個。」

（I’m not a fan of hers and I would say this, and she probably has heard that, but I wish a lot of luck to Harry. He’s going to need it.）

責任編輯：林嘉莉

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