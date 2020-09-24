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【新西蘭疫情】全國取消口罩令 兩個地方除外

環球社會熱點 13:03 2020/09/24

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新西蘭取消強制戴口罩措施，民眾在公共交通上毋須戴口罩。

新西蘭第二波新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情緩和，當地政府宣布，將取消強制戴口罩措施，民眾在公共交通上毋須戴口罩；強制戴口罩措施僅適用於航班上以及8月份出現小型本地爆發奧克蘭。

從周三（23日）的午夜起，民眾乘坐交通工具毋須強制戴口罩，惟最近爆發疫情的奧克蘭，以及乘坐飛機時除外。在經歷7天零本地確診後，新西蘭其他地區自周一（21日）起取消所有大流行的限制。

目前，奧克蘭的防疫警戒級別處於第二級，至於其餘地區日前已降至第一級，意味生活基本回復正常，不需要保持社交距離，聚會人數亦不受限制。

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新西蘭曾經歷102天本地零確診記錄，亦是最早宣布成功抗疫的國家。6月份，國民日常生活大致恢復正常，但至8月份在最大城市奧克蘭再次出現本地感染個案。

新西蘭周三（23日）新増3宗與奧克蘭感染群組沒有關連的社區感染病例，據悉與最近從基督城到奧克蘭的包機航班有關；全國累計1468人感染新型冠狀病毒，25人死亡。

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責任編輯：葉芷樺

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