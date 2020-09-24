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【新股IPO】內地語音聊天室軟件雅拉今起建簿集資約13億元　月底於紐交所掛牌

即市財經 12:58 2020/09/24

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中國免費語音聊天室軟件雅拉（Yalla）將於9月30日於美國紐交所掛牌。

中國免費語音聊天室軟件雅拉（Yalla）（美：YALA）於今日起至9月29日建簿（book-building）及進行投資者路演。據銷售文件顯示，雅拉計劃發行1860萬股美國存托股票（ADS），發行區間為7美元至9美元，集資最多1.67億美元（約13億港元），承銷團為摩根士丹利及海通。

雅拉於2016年成立，於中國作為社交平台外，在中東與北非地區也廣泛被用作即時語音聯繫工具。

截至今年上半年純利按年增1.2倍至2520萬美元（約1.96億港元）；公司收入按年增99.6%至5276萬美元（約4.1億港元）。

公司集資所得的30%至40%將用於新產品發展、25%至30%用於營銷活動促進品牌和增加用戶群及20%至25%用於技術基礎架構提高用戶體驗和運營效率，餘下集資款項將用於一般企業用途。

公司將於9月30日於美國紐交所掛牌。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

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記者：謝卓榮

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