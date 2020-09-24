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澳洲銀行違反恐金融法　被罰13億澳元巨款

環球政經 15:42 2020/09/24

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澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac）被控違反反洗錢及反恐金融法後，今與澳洲交易報告分析中心（AUSTRAC）達成和解協議。Westpac同意向AUSTRAC支付13億澳元罰款, 即約71.1億元，並將成澳洲史上最高金額的民事罰款。

【小米1810】跳槽小米涉違競業協議 前聯想副總或要賠償  詳情請看[下一頁]

Westpac承認在2013年11月至2018年9月期間，沒有將1,950萬宗涉及10億澳元的國際資金轉移交易上報予監察部門。若聯邦法院不接受Westpac與AUSTRAC的和解協議，罰款金額將打破2018年澳洲聯邦銀行因類似違法行為而被罰7億澳元，即約38.3億元的紀錄。

【摩笛吹奏】大摩花旗齊降評級 東亞中午大跌9% 詳情請看[下一頁]

AUSTRAC行政總裁Nicile Rose表示，和解協議是對銀行業界的一個提醒，並證明監管機構會採取行動確保澳洲金融系統保持強勁，不被罪犯利用。Westpac則表示，會確保不重蹈覆轍。市場估計，罰款或拖累Westpac資本充足率下跌，11月公布全年業績時有機會需削減派息。

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撰文 : 趙家盈

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