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【港股追蹤】沽壓持續 小米早市跌超過4%

股樓投資 12:47 2020/09/24

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港股顯著轉弱，半日跌超過400點，新舊經濟股均顯著下挫，早創屢創新高的新經濟股小米集團（01810），近日持續轉弱，今早低開逾1%後持續下跌，中午收市前更失守20元大關，股份中午收報19.88元，跌0.97元，或4.6%。

集團副總裁林斌上周以每股22.55元配售3.5億股，減持手上股份，令股價顯著下挫。雖然瑞信隨即發表報告，認為林斌出售手上持股消息，未有影響公司股權及管理層結構，續給予股份31元目標價。

【小米1810】跳槽小米涉違競業協議 前聯想副總或要賠償，詳情請按見下頁

此外，其他大行近期發表的報告，未有再調高對公司的投資評級或目標價。野村指，基於預期對華為受到美國制裁情況不太可能進一步惡化，認為華為事件對小米集團的敏感度影響會減少，其風險與回報比率已降低，近期股價的上漲或屬市場過度憧憬，雖然維持股份目標價為23元，投資評級更由買入降至中性。

瑞銀則指，公司經調整的智能手機預測仍較出售方的預測為低，其預測反而更接近買方，因為同意在疫情後印度的需求會復甦，令集團在印度的市場佔有率下降。但該行指出，隨著華為的高端型號的更新風險持續，小米新推出的高端型號，包括Mi 10系列及Mi 10 Ultra型號的銷售已在最近數月一直高踞在內地電商平台的榜首。維持對股份「中性」的投資評級，目標價與野村一樣，同為23元。

股份今日失守20元，或是市況近期沽壓較重造成，20元關口能否失而復得固然重要，下望的話，上升裂口底部及50天綫，約19元水平，將是股價最重大的支持位。

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記者：葉志偉

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