外圍波動港股回調 恒指要退守至哪個位？

外圍股市再現波動，隔夜美股道指急挫逾500點，外圍不穩加劇港股的弱勢，恒指今日一度失守23300關，跌至近4個月低位。現時新股抽走市場資金，加上外圍波動，港股走勢料進一步轉弱。

隔夜美股急回，道指跌525點或2%，科技股重挫納指更跌近3%。主要是市場對經濟前景的憂慮。經隔夜回落後，美股3大指數均逼近日前創的9月低位，反映美股調整未完。

美股波動，港股更弱，恒指逼近23000點水平，為5月底以來低位。現時恒指已從7月初的高位累跌了13%，走勢上轉弱。事實上恒指近期分別確認失守兩個短綫支持，其一是恒指3月以來的上升軌已告入守；另外，恒指亦已跌穿100天平均綫。

恒指下一個調整目標 或見22500

另方面，用金黃比率量度，恒指由3月的21139點低位反彈至7月初高位26782點，其後反覆回落。今日恒指低位，已達今次升浪中回調了61.8%，即23300點水平。倘港股再弱，恒指下一個調整目標是高位回調76.4%，約為22500點水平。

在回落至22500點之前，另一關鍵位是恒指於5月底用所創的上升裂口，該裂口的底部是23000水平，可考驗該水平對大市支持力度。

港股近日的弱勢，從大市成交縮減可反映。9月至今，港股的日均成交約為1,280億元，這是港股於7月份日均成交創高峰達逾1,600億後，連續第二個月成交縮減。港股於7月份創3月反彈升浪以來的高峰，惟其後成交回落，港股亦反覆回吐。

由9月下半月以來，大市成交縮減情況更明顯。由9月11日以來，港股有3日成交不足千億元，期間日均成交亦縮至約1,100億元。市場資金縮減，令港股失動力。

資金部署螞蟻上市 港股成交受考驗

不過從另方面看，外圍熱錢持續流入，由4月以來，金管局已50次入市接美元沽盤，累計接錢近1,700億港元。惟近日成交進一步減弱，主要是新股上市，以及公司頻密配股抽走市場資金。由4月底至今的IPO集資總額已逾1,500億元，另外，粗略估計，在過去5個月2手市場新增股票供應亦達千億元，這都抽走市場資金。

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今年的焦點新股螞蟻集團，據報最快10月初招股，市傳單是香港集資部分已達175億美元（約1,365億港元），預期資金為螞蟻上市準備，料進一步抽緊股市資金。

現時新股抽緊市場資金，外圍亦偏波動，料港股短期難轉勢。

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責任編輯：錢家鋒