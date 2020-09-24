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【美國示威】蔓延多個城市 特朗普：已為黑人做很多事

環球社會熱點 12:45 2020/09/24

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【美國示威】蔓延多個城市 特朗普：已為黑人做很多事

美國新一輪反警暴示威蔓延多個大城市，包括紐約、洛杉磯、芝加哥。總統特朗普回應時重申，他已為黑人社區做了很多事，除了前總統林肯，比任何一個總統還要多。民主黨總統候選人拜登的副手賀錦麗稱，被警射殺的黑人女子家人「值得擁有公義」。

美國3警涉射殺黑人 民眾不滿無人被控謀殺【下一頁】

華府被爆想用軍用武器清場 如熱射線【下一頁】

路易斯維爾州3名警察在半年前，闖入黑人泰勒（Breonna Taylor）的住所，並將她擊斃。其中一名警察被控危及鄰居的罪名，另外兩名警察未有被起訴，事件再次引起民眾強烈不滿。

被問到陪審團的決定時，賀錦麗（Kamala Harris）表示，尚未閱讀整份起訴書，但「毫無疑問，泰勒一家在昨日、今日、明日，都值得擁有公義」。

美國司法部長擬告示威者煽動叛亂 做法罕見【下一頁】

華盛頓特區的大批示威者高叫「沒有公義，就沒有和平」的口號，數百人聚集在布魯克林，跪下向泰勒致敬。在洛杉磯、費城、堪薩斯，同樣爆發大規模示威。

人權律師克倫普（Ben Crump）形容，陪審團的決定猶如再次謀殺泰勒，說明泰勒之死「是合法種族滅絕」。他續稱，無論找到多少證據，對方總會找到方法辯護；陪審團的決定「令人髮指和令人反感」，似乎指出泰勒之死與槍擊無直接關係。

美國教授講中文惹風波 因發音似黑人貶稱【下一頁】

責任編輯：鄧燕君

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